Na ceste poslali tudi tovornjak za prevoz betona z nedelujočimi zavorami

Zaradi suma koruptivnih kaznivih dejanj v zvezi s tehničnimi pregledi je več kot 100 kriminalistov v zadnjem tednu opravilo več kot 35 hišnih in osebnih preiskav, štirim osebam pa so odzveli prostost, je pojasnil Martin Rupnik, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana. Zasegli so predmete in listine, ki bodo služile kot dokaz v kazenskem postopku.

"Policisti so zasegli preko 40 tovornih in osebnih vozil," je pojasnil Martin Rupnik na novinarski konferenci.

Štiri osebe so priprli in jih bodo danes privedli pred preiskovalnega sodnika v Ljubljani. Eden od njih je specialni povratnik, saj je že izvajal podobna dejanja.

Med vsemi primeri bi izpostavili tovorno vozilo, specializirano za prevoz betona, ki je imelo povsem okvarjen zavorni sistem in je zaviralo le s pomočjo motorja. To vozilo je bilo še do nedavnega vsakodnevno v prometu, predvsem na območju Ljubljane.

Ugotovili so, da pri tem ponudniku vseh osem preglednikov redno prejema podkupnino, da potrdi brezhibnost vozilom. To so delali tako, da so vozilom potrjevali brezhibnost zgolj na podlagi papirjev in vozil sploh niso videli, namesto okvarjenega vozila so na stezo zapeljali drugo, tehnično brezhibno vozilo ali pa so tam kjer se ne beležijo elektronski podatki, so ročno vpisovali lažne podatke.

Podkupnine so segale vse do 1200 evrov, odvisne pa so bile od števila pomanjkljivosti in tudi vrste vozila. Če je šlo za tovorno vozilo in je imelo več napak, je bil znesek podkupnine sorazmerno večji.

"Potrebno je poudariti, da so potrjevali vozila z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi, zaradi katerih je posledično resno ogrožena tudi varnost ostalih udeležencev v prometu, med drugim na tovornih in osebnih vozilih niso delovale zavore, okvarjeni so bili krmilni mehanizmi, ugotovljene so bile različne okvare na podvozju vozila in mehanske poškodbe vozila," je dejal Rupnik.