Na ceste se vračajo motoristi. Katere zimske pasti prežijo nanje?

Sončni, topli in vedno daljši dnevi na ceste privabljajo tudi vse več kolesarjev in motoristov. Toda ceste so še vedno polne zimskih pasti: od udarnih jam, ki so jih za seboj pustile temperature pod lediščem, do peska, ki so ga cestarji posipali, da bi bila vožnja z avtomobili po snegu in ledu manj nevarna. Še ena past, ki vsako leto preži na neučakane motoriste, pa je dejstvo, da je po zimski sezoni njihova fizična pripravljenost običajno slabša, refleksi pa bolj "zarjaveli".

