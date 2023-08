Na ceste se vračajo šolarji: kakšni so nasveti za voznike in starše?

Policija opozarja, da moramo biti ob začetku novega šolskega leta še posebej pozorni na otroke v prometu. Kot prometni udeleženci so nepredvidljivi in si prometne predpise razlagajo po svoje, poleg tega pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila.

Policija ob tem starše poziva, da čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji svojih otrok. Otroke naj seznanijo z osnovnimi prometnimi pravili (pomen barv na semaforju, mogoče nevarnosti na šolski poti ...). Pomembno je tudi, da starši preverijo, kaj otroci znajo in zmorejo, recimo na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Starši pa morajo imeti tudi v mislih, da z lastnim ravnanjem dajejo zgled svojim otrokom. Pri prevozu naj otroke vedno zavarujejo z varnostnim pasom. In pa poskrbijo, da bodo otroci vstopali v avto in izstopali iz njega na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. Mlajšega otroka pa naj iz vozila vzamejo sami, še svetujejo na Policiji.

Voznikom pa Policija svetuje, naj bodo pozorni na otroke v prometu. In naj temu prilagodijo način vožnje. V bližini šolskih poti naj zmanjšajo hitrost vožnje, vozijo previdno in z zadostno varnostno razdaljo. Še posebej pa Policija poudarja, naj bodo pozorni v bližini vrtcev, šol in krajev, kjer se morda igrajo otroci. Svetujejo še, da pešcem odstopijo prednost, naj parkirajo pravilno, saj v nasprotnem primeru tudi ogrožajo otroke in druge pešce. Med vožnjo pa se izogibajo uporabi mobilnega telefona.