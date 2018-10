Na kritičnem odseku še vedno veliko prekoračitev hitrosti

Na kritičnem odseku glavne ceste med Ptujem in Slovensko Bistrico so policisti zaznali tudi hitrosti, ki so za kar več kot 50 kilometrov na uro večje od največje dovoljene hitrosti na cesti izven naselja. Takšnih je bilo v obdobju od avgusta do danes že šest.

Ob prevelikih hitrosti pa policisti še vedno ugotavljajo, da veliko voznikov vozi pod vplivom alkohola.

Z namenom, da bi zmanjšali hitrosti vožnje vozil in da spoštovali prometne predpise, bodo policisti tudi v prihodnje na tem odseku redno izvajali nadzor prometa in zoper voznike, ki kršijo cestno prometne predpise odločno represivno ukrepali. Pri opisanih prekrških bo njihova toleranca ničelna.