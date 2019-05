Na cesti na Ljubelj vzpostavljen izmenični enosmerni promet

Na odseku ceste na Ljubelj, ki ga je 28. aprila zasul skalnati podor, so popoldne vzpostavili izmenični enosmerni promet, so povedali na Direkciji RS za infrastrukturo. Delavci so uredili 170 metrov nasipa in s pobočja odstranili labilne skalne bloke. Dela za sanacijo podora se medtem nadaljujejo, več o njih bo znano prihodnji teden.

Na sredino vozišča so tako delavci postavili 1,2 metra visoko betonsko varnostno ograjo, ki bo v primerih naletov večjih blokov v nasip dodatno zadržala material. Promet je urejen s semaforji. S kranjske policijske uprave so sporočili, da je hitrost na odseku zmanjšana na 50 kilometrov na uro, poteka pa izmenično po prometnem pasu v smeri prelaza Ljubelj, medtem ko vozni v drugo smer ostaja zaprt. Najnovejše informacije glede sanacijskih del bodo na direkciji javnosti sicer predvidoma predstavili prihodnji teden. FOTO: Tržič TV Voznike policisti pozivajo, naj se območju izmeničnega prometa približujejo z zmanjšano hitrostjo, ker cesta v obeh smereh vožnje poteka v ovinku. V smeri Ljubelja je to takoj za zadnjim predorom, ki poteka v daljšem levem ovinku, prav tako tudi iz druge smeri, torej proti Tržiču. Skalnati podor je regionalno cesto, ki velja za eno pomembnejših cestnih povezav med Slovenijo in Avstrijo, zasul na dolžini približno 100 metrov, zaradi nevarnosti dodatnega zdrsa materiala pa so jo pristojni zaprli za promet. Delavci so uredili 170 metrov nasipa in s pobočja odstranili labilne skalne bloke FOTO: Damjan Žibert Po vzpostavitvi izmeničnega prometa se nadaljujejo dela za temeljito sanacijo podora. Po prvih ocenah s konca aprila bo treba skupaj sanirati okoli 450 metrov brežine, za kar naj bi bil potreben milijon evrov. Po prvih ocenah bi to lahko trajalo kak mesec in pol.