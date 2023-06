Na cesti od Šmarja proti Kopru večkilometrski zastoji

Pozneje so zastoji začeli nastajati tudi na cesti od Seče proti Strunjanu, zgodaj popoldne pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Močno povečan promet je sicer danes pričakovan zaradi četrtkovega praznika in začetka počitnic v nekaterih evropskih državah.

Prometno-informacijski center pri tem svetuje, da je ob gneči na cestah in morebitnih zastojih dobro poiskati alternativne poti. Vozniki naj pred vsako potjo preverijo stanje na cestah na spletni strani www.promet.si ali preko telefonske številke 1970. Med potjo priporočajo uporabo Darsove aplikacije Promet+, ki bo voznike opozorila na dogodke na poti.

Ob prihajajočih turističnih prometnih konicah pristojni priporočajo upoštevanje prometnega koledarja in prometnih napovedi. Zaradi poletnega časa voznikom priporočajo tudi, da na pot vedno vzamejo dovolj tekočine.

Ob morebitnem zastoju na avtocesti je pomembno ustvariti reševalni pas in intervencijskim vozilom omogočiti prost prehod do mesta nesreče, poudarjajo na AMZS. Vozniki, ujeti v zastoju, pa naj brez navodil Policije ne obračajo in ne vozijo v napačno smer.