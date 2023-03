Na cesti pogine tudi polovica lokalne populacije dvoživk

Prometni znaki, ki opozarjajo na prisotnost žab na cesti, se doslej niso izkazali za primerno rešitev, saj kljub opozorilu le redki vozniki zmanjšajo hitrost. Bolj učinkovite so obcestne ograje, ki dvoživkam preprečujejo prečkanje ceste in jih usmerjajo v prav zanje zgrajene prehode, a je njihova ureditev na že zgrajenih cestah draga. Ograje zato postavljajo le na najbolj kritičnih odsekih cest, vključijo pa se tudi prostovoljci, ki organizirajo prenašanje dvoživk čez cesto.

Tako so se sinoči tudi v Kozjanskem parku, pri ribniku Trebče, zbrali prostovoljci, ki sicer vsak večer pregledajo postavljeno ograjo in najdene dvoživke z vedri prenesejo k ribniku. Včerajšnje akcije so se udeležili tudi župan Bistrice ob Sotli ter predstavnica občinske uprave in vsi svetniki, ter tako izkoristili še zadnjo priložnost, saj akcija na omenjenem cestnem odseku letos poteka zadnjič. Do konca leta namreč načrtujejo izgradnjo cestnih podhodov in trajnih varovalnih ograj, kar bo dvoživkam omogočilo varen prehod do ribnika in nazaj do njihovih poletnih prebivališč.

Prostovoljci sicer dvoživkam pomagajo prečkati cesto po celotni državi. V Mestni občini Kranj sta zanje najbolj nevarni cesta proti Joštu in cesta severno od Bobovških jezerc, ki se nadaljuje skozi gozdiček mimo Brda. Na akcije pod Joštom, ki bodo v naslednjih treh tednih ob deževnih dneh potekale med 18. uro in 20.30, vabijo vse, ki želijo pomagati žabicam čez cesto. Če bi radi tudi vi poskrbeli, da bodo žabice varno prišle do mrestišč, si lahko na spletni strani pomagajmo-zabicam.si (https://www.pomagajmo-zabicam.si/zemljevid2023/48-kje) ogledate točke, kjer se lahko oglasite in pomagate kot prostovoljci.