Mariborčani v drugem krogu županskih volitev izbirajo med dvema precej različnima vizijama razvoja mesta. V studiu 24UR ZVEČER smo gostili županska kandidata, Matevža Frangeža in Bora Greinerja, ki sta si večkrat priznala podobne cilje, a sta se razhajala predvsem pri vprašanju, kdo lahko Mariboru zagotovi boljšo prihodnost in večji vpliv pri državi.

Frangež je svojo kampanjo gradil na ambicioznem gospodarskem preboju mesta. Prepričan je, da se mora Maribor ponovno uveljaviti kot pomembno gospodarsko središče, pri čemer je večkrat opozoril na razvojni zaostanek mesta. "Maribor mora strniti svoje vrste. Razvojni zaostanek je nekaj, kar nas mora vse skupaj skrbeti," je dejal.

Še bolj neposreden je bil ob pozivu k spremembam: "Če želi Maribor spet delati velike stvari, zbrati pogum za to, da si drznemo prijeti prihodnost v svoje roke in ustvariti boljša delovna mesta, potem je čas za spremembe."

Na drugi strani pa Greiner poudarja predvsem neodvisnost od političnih strank. Po njegovem mnenju je prav nestrankarski župan najboljša rešitev za mesto, ki se že leta sooča s posledicami političnih delitev.

"Maribor ne sme postati ujetnik ene stranke, ampak mora nadaljevati to neodvisno in nestrankarsko pot," meni Greiner, ki je večkrat opozoril tudi, da si prebivalci v prvi vrsti želijo reševanja vsakdanjih težav in bolj kakovostnega življenja.

"Maribor si ne želi velikih projektov. Maribor si želi normalizacije odnosov in lažjega, srečnejšega življenja," je prepričan.

Eden zanimivejših trenutkov soočenja je bil spor o prihodnjem razvoju mesta. Frangež je govoril o tehnološkem preboju, povezovanju univerze in gospodarstva ter ustvarjanju bolje plačanih delovnih mest. Greiner pa je prepričan, da ljudje od politike pričakujejo predvsem konkretne in hitre rešitve. "Mariborčani potrebujejo koristi zdaj," je poudaril Greiner in kot primer navedel stanovanjsko problematiko ter izboljšanje lokalne infrastrukture.

Čeprav sta si kandidata večkrat segla v besedo, sta se vendarle strinjala vsaj v eni točki: Maribor zaostaja za svojim potencialom in potrebuje močan razvojni zagon.

Celotnemu pogovoru prisluhnite v zgoraj priloženem videu.