Na Covid Sledilniku odslej tudi podatki o okužbah po posameznih šolah in vrtcih

Danes zjutraj so na nekaterih točkah kot ponavadi potekala hitra testiranja, a tokrat brez običajne gneče. Čakajoči, ki so morali v primeru pozitivnega hitrega testa še na potrditveni PCR-test, so se s tem povečini strinjali. Tako bo od danes okužba v statistiko zabeležena šele, ko bo potrjena tudi s PCR-metodo testiranja. To pa ni edina novost.

Covid Sledilnik odslej sledi tudi številu okuženih po posameznih šolah in vrtcih. Na spletni strani Sledilnika lahko tako zdaj za posamezno šolo vidite informacije o odsotnosti med učenci zaradi suma okužbe ali koronavirusa in spremenjen način delovanja med zaposlenimi, koliko ljudi je v karanteni, dela na daljavo in podobno, pojasnjuje Luka Renko s Covid Sledilnika.