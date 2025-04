Na cvetno nedeljo k mašam z butarami in oljčnimi vejicami

Na današnjo nedeljo se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, ko so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje ob prihodu pozdravljali s palmovimi vejami. Po stari krščanski navadi, ki sega v 7. stoletje, verniki na ta dan v cerkev k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje, najpogosteje povezano v butare.

Po krščanski simboliki so palmove veje, ki jih je v naših krajih zamenjalo drugo zelenje, znamenje zmagoslavja in kraljevanja. Predstavljajo tudi rodovitnost in življenje, oljka pa je simbol miru in sprave.

Današnje maše se bodo začele s procesijami, med katerimi bodo blagoslovili zelenje. Pri mašah bodo prebirali svetopisemske odlomke o Jezusovi zadnji večerji, trpljenju in smrti, ki se jih bodo nato posamično in bolj poglobljeno spominjali na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto.