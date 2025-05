Tiha moč zdravstva

Mirjana Gogić je že 15 let zaposlena na intenzivni terapiji tri kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja, kjer se vsak dan sooča z zahtevnim, dinamičnim in strokovno raznolikim delom: "Pri delu moramo biti zelo empatični, imeti ogromno znanja, da tudi hitreje prepoznamo življenjsko pomembne situacije in ustrezno reagiramo ob pravem času." Na tej enoti poteka zdravljenje bolnikov po najzahtevnejših posegih, kot so kompleksne srčne operacije, presaditve srca in vstavitve umetnih src. Ključnega pomena so natančno opazovanje pacientov ter stalno spremljanje njihovih življenjskih funkcij, zato delo poteka v triizmenskem turnusu, ob koncih tedna pa tudi z 12-urnimi delovniki. "Ampak na koncu, ko vidimo, da se je za pacienta vse dobro izšlo, je to neka nagrada, potrditev za nas, da delamo dobro in da naprej opravljamo delo, ki nas veseli in izpopolnjuje," doda Mirjana.

Že 37 let je nepogrešljiv del Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja tudi Blanka Pust. V razmerah kadrovskega pomanjkanja in dolgih čakalnih vrst so zaposleni še dodatno obremenjeni, tempo dela pa je za nekatere preprosto prehud. "Bežijo v bolniške staleže, kajti ne zmorejo več, ker ni več počitka. Tudi doma družine pričakujejo od tebe, da si stoodstoten. Tako kot tukaj gor, tudi doma. In to je res obremenjujoče."

Pomanjkanje kadra: globalni in nacionalni problem



Najbolj srčni klinični oddelek sestavlja 133 zaposlenih, medtem ko v celotnem Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana deluje kar 3.670 izvajalcev zdravstvene nege, kamor sodijo diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki in bolničarji. "Mi bi potrebovali vsaj še 500 izvajalcev zdravstvene nege. To je globalni problem, naš nacionalni problem in tudi jasno, velik izziv in problem naše največje bolnišnice v Sloveniji," je povedala pomočnica generalnega direktorja za zdravstveno nego in glavna medicinska sestra Zdenka Mrak. V zadnjih dveh letih so tako zaposlili tudi 85 tujcev, predvsem zdravstvene tehnike iz Bosne in Hercegovine, Srbije ter Severne Makedonije.