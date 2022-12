Na Prešernov rojstni dan kulturne ustanove z brezplačnimi vsebinami

V Slovenskem etnografskem muzeju so se predstavili rokodelci, ki so prinesli tudi kolovrat, marsikdo od udeležencev pa ga je videl prvič. Približno teden dni bi trajalo, da bi predilka za Prešerna spredla dovolj za oblačilo. Večji vrvež kot večino dni v letu je bil tudi v hramu modrosti. Ker deželni dvorec Univerze v Ljubljani obiske sprejema le redko, so nekateri na ta dan čakali več desetletij.

Nekatere ustanove so svoje dobrodelno delovanje še razširile. Univeza v Ljubljani in Zveza prijateljev mladine tako pripravljata dobrodelni koncert za študente v materialni stiski, ki bo potekal v torek, 6. decembra, ob 20.00, v dvorani Julija Betetta na Akademiji za glasbo (Kongresni trg 1). Na koncertu nastopajo študentski simfonični orkester Grex Symphoniacorum UL, Combo band UL AG in Ansambel saksofonov 96. Vstopnico za koncert si lahko obiskovalci zagotovijo z SMS ali TRR nakazilom.