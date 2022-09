Na dan sežgemo 15 milijonov štruc kruha in 19 milijonov steklenic olja

V Evropi narašča raba biogoriv. Ne samo, da kurimo hrano v avtomobilih, biodizel iz palmovega olja je trikrat slabši za podnebje kot navadni dizel. Za pridelavo poljščin za biogoriva so potrebne ogromne površine zemljišč po vsem svetu, kar prispeva h krčenju gozdov in prisilnem izseljevanju staroselskih in ostalih lokalnih skupnosti z njihove zemlje, pospešuje podnebno krizo ter povečuje lakoto na globalni ravni.

Nevladne organizacije, med njimi Focus, Oxfam, Deutsche Umwelthilfe in Transport and Environment, pred glasovanjem Evropskega parlamenta o zakonu EU o zelenih gorivih, ki bo 12. septembra, poudarjajo absurdnost uporabe živil za gorivo v času prehranske krize. Pred Evropskim parlamentom bodo protestirali pod ključnikom #FoodNotFuel . Evropske poslance bodo pozvale, naj prenehajo spodbujati sežiganje poljščin za gorivo, saj to še dodano prispeva k svetovni prehranski krizi.

Marjeta Benčina iz Focusa ob tem opozarja, da imajo Evropski poslanci priložnost, da končajo to norost, tako da glasujejo za ukinitev podpore za tovrstna goriva, proizvedena iz poljščin za hrano in krmo.

V času prehranske krize hrano kurimo v avtomobilih

Cene hrane, ki so bile že prej zaskrbljujoče visoke, so zaradi dogajanja v Ukrajini poletele v nebo. Rekordne suše po Evropi in v drugih delih sveta bodo to krizo še dodatno poglobile. Milijoni dodatnih ljudi so potisnjeni na rob lakote, še veliko več pa v veliko prehransko revščino. Kljub temu v Evropi vsak dan sežgemo ekvivalent 15 milijonom štruc kruha ter 19 milijonom steklenic sončničnega in repičnega olja za gorivo za naše avtomobile in tovornjake. Nevladne organizacije pozivajo evropske poslance, naj 13. septembra na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta pri glasovanju o novi Direktiva o energiji iz obnovljivih virov (RED III) opustijo uporabo rastlinskih biogoriv, opozarjajo v Focusu.

Smo v času energetske krize, ko svetovni voditelji iščejo rešitve za nadomestitev ruskega plina. Po oceni Marjete Benčina iz Focusa je največja nevarnost tega časa, da se vrnemo na netrajnostne rešitve, ki morda kratkoročno rešijo dostopnost do energije, a na dolgi rok poglabljajo posledice podnebnih sprememb, slabšajo kakovost zraka in ne pomagajo prebivalcem, da preidejo na trajnostno oskrbo z energijo in višajo cene hrane: "Biogoriva niso rešitev za zmanjšanje odvisnosti od ruske nafte, saj bi, da bi nadomestili vso nafto, morali 70 % površin, ki jih namenjamo pridelavi hrane, nameniti pridelavi poljščin za biogoriva. To je z vidika prehranske varnosti nesprejemljivo. V prometu imamo druge, boljše rešitve: zmanjšanje motorne prometne aktivnosti, učinkovita raba energije in neposredna elektrifikacija, ki je zaenkrat najučinkovitejši način izrabe energije v cestnem prometu. Poleg tega bi povečali odvisnost od žit, ki jih uvažamo iz Ukrajine in Rusije."

Če se želimo izogniti globalni lakoti, ki se povečuje, moramo čimprej opustiti proizvodnjo biogoriv iz poljščin za hrano in krmo. Pridelovalne kmetijske površine moramo v prvi vrsti nameniti za hrano. Povečano povpraševanje po biogorivih vodi tudi v širitev pridelovalnih površin, predvsem na biotsko občutljiva območja kot so šotišča in mokrišča, ki so tudi pomemben hranilnik ogljika. Če uničimo te površine, so izpusti veliko višji, kot privarčujemo pri biogorivih, svari Benčina.