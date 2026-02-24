Na današnji dan leta 2013 po nekaterih nižinah več kot meter snega

Po podatkih Agencije RS za okolje je bila 24. februarja 2013 snežna odeja v naselju Trava v Drgarski dolini debela 160 centimetrov. V Kočevju so izmerili 115 centimetrov, v Davči nad Železniki 112, v Cerknici 94 in v Logatcu 90 centimetrov snega.
Veliko snega je bilo tudi drugod. V Črnomlju ga je bilo 80 centimetrov, v Novem mestu 65, v Ljubljani 53, v Celju 46, v Mariboru 39 in celo v Portorožu pa osem centimetrov.
Zelo mrzel in snežen februar 2018
Izrazite zimske razmere smo imeli tudi februarja 2018. Ob koncu meseca je snežilo pri temperaturah celo pod –10 stopinj Celzija, snežna odeja pa je v nekaterih krajih na jugu in vzhodu države segala blizu enega metra visoko. Ko se je zadnji februarski dan zjasnilo, so se temperature marsikje spustile pod –20 stopinj Celzija, v najhladnejših krajih pa so se približale celo –30 stopinjam Celzija.
