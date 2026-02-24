Naslovnica
Slovenija

Na današnji dan leta 2013 po nekaterih nižinah več kot meter snega

24. 02. 2026

Avtor:
Rok Nosan
Sneg v Kočevju - 8

Čeprav zime v zadnjih 20 letih niso več takšne kot nekoč, nas kakšna še vedno preseneti z obilico snega. Takšna je bila zima 2012/13, ki velja za najbolj zasneženo zimo v zadnjih petdesetih letih. Prav 24. februarja smo takrat izmerili največjo debelino snežne odeje, ponekod tudi več kot meter.

Po podatkih Agencije RS za okolje je bila 24. februarja 2013 snežna odeja v naselju Trava v Drgarski dolini debela 160 centimetrov. V Kočevju so izmerili 115 centimetrov, v Davči nad Železniki 112, v Cerknici 94 in v Logatcu 90 centimetrov snega.

Sneg v Kočevju 24. februarja 2013
Sneg v Kočevju 24. februarja 2013
FOTO: Bralka Janja

Veliko snega je bilo tudi drugod. V Črnomlju ga je bilo 80 centimetrov, v Novem mestu 65, v Ljubljani 53, v Celju 46, v Mariboru 39 in celo v Portorožu pa osem centimetrov.

Zelo mrzel in snežen februar 2018

Izrazite zimske razmere smo imeli tudi februarja 2018. Ob koncu meseca je snežilo pri temperaturah celo pod –10 stopinj Celzija, snežna odeja pa je v nekaterih krajih na jugu in vzhodu države segala blizu enega metra visoko. Ko se je zadnji februarski dan zjasnilo, so se temperature marsikje spustile pod –20 stopinj Celzija, v najhladnejših krajih pa so se približale celo –30 stopinjam Celzija.

sneg zima 2013

Višje cene goriva

Lujzek Biber
24. 02. 2026 09.31
Časi ko se je šponal za prav ne za škodo.
Paranormal cracktivity
24. 02. 2026 09.27
Potem jeseni naslednje leto 2014 so bile pa poplave
terlox
24. 02. 2026 09.22
Škoda da ni tako vsako zimo...
AleksanderS
24. 02. 2026 09.22
in kje je globalno segrevnje - zeleni prehod ... ?
bibaleze
