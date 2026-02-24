Na današnji dan leta 2013 po nekaterih nižinah več kot meter snega

Jure je prišel s potepanja s prijatelji prepozno domov. Pred vrati ga je pričakal oče in se razjezil: "Obljubil si mi, da boš ob osmih doma!" "Ja, očka, res sem obljubil" "Jaz pa sem ti obljubil, da boš tepen, če boš zamudil!" "Ja, res je, očka! Ampak, če jaz nisem držal besede je tudi tebi ni treba!"