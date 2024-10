Na današnji dan pred 33 leti Slovenijo zapustil še zadnji vojak JLA

Po slovesni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Slovenije na Trgu republike v Ljubljani 26. junija 1991, ko so zbrano množico že preletavala letala takratne Jugoslovanske ljudske armade (JLA), so enote JLA v skladu s sklepom jugoslovanske vlade krenile proti mejnim prehodom z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Jugoslovanska vlada je želela s tem "zavarovati enotnost SFRJ". Vodstvo nove države se je temu uprlo in sledil je spopad jugoslovanske vojske z enotami slovenske Teritorialne obrambe in policije.

Slovenija, Hrvaška in vodstvo SFRJ so deseti dan vojne, 7. julija 1991, ob posredovanju Evropske skupnosti na Brionih dosegli sporazum o prekinitvi ognja in trimesečni zamrznitvi osamosvojitvenih aktivnosti, ki so ga povzeli v t. i. Brionski deklaraciji. Vendar so takratne jugoslovanske oblasti še pred iztekom roka spoznale, da Slovenije ne bo mogoče zadržati v Jugoslaviji. Glede na to so stekli pogovori o odhodu JLA.