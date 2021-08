Na Debelem rtiču bodo letos sprejeli okoli 12.000 otrok

Mladinsko zdravilišče RKS Debeli rtič je sicer s 700 ležišči največji specializirani center za zdravje otrok v centralni Evropi. Vsi otroci in njihovi spremljevalci, ki prihajajo v naravno klimatsko zdravilišče Debeli rtič, so tako deležni zdravilnih učinkov mikroklime ter morske vode.

V celotnem letu bodo na Debelem rtiču torej sprejeli okoli 12.000 otrok. Kot je pojasnila vodja zdravilišča in letovišča Ana Žerjal, so njihove kapacitete zelo dobro zasedene v vseh letnih časih.

V letošnjem letu so skladno z vladnimi ukrepi do sredine maja smeli izvajati le zdravstvene programe, zato je epidemija zmanjšala število prihodov otrok za polovico v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020.

Po navedbah Žerjalove na dvotedenskem zdraviliškem zdravljenju letos pričakujejo skupaj 600 otrok. V času poletnih počitnic je 1500 otrok na zdravstvenih in obnovitvenih rehabilitacijah ter 1000 otrok iz socialno ogroženih okolij na zdravilnem letovanju. Poleg tega vse leto izvajajo šole v naravi ter priprave športnikov. "Klasičnih letovanj praktično ni, saj se za otroke izvajajo različni zdravstveni, izobraževalni ter športni programi," je dodala vodja zdravilišča.

Zaradi epidemije zmanjšano število prihodov

V letošnjem letu so skladno z vladnimi ukrepi do sredine maja smeli izvajati le zdravstvene programe, zato je epidemija zmanjšala število prihodov otrok za polovico v primerjavi z istim obdobjem leta 2020.

Že ob prvem valu epidemije so sicer uvedli vse predpisane zaščitne ukrepe, kot so obvezno razkuževanje prostorov in rok, dodatne pregradne stene, dodatni urniki v jedilnicah z logističnimi rešitvami ter predpisane spremembe na športnih površinah, da bi lahko bile skupine otrok v svojih mehurčkih. "Še posebej smo pozorni na zdravstveno stanje zaposlenih ter upoštevanje vseh PCT-pogojev," je poudarila Žerjalova.

V mladinskem zdravilišču, ki letos praznuje 65-letnico delovanja, so v zimskem času s pomočjo donatorjev nadaljevali obnovo mladinskega doma Martinčke, obnovili so tudi učilnico Luka Koper. Prav tako so pripravili nove naravoslovne programe za otroke, postavili hiške za ptice in ježe, posodabljali notranjo opremo v objektih.

Prav pred dnevi so postavili še dodatna igrala za izvajanje fizioterapije na prostem. Kot je navedla Žerjalova, "sledimo cilju, da vsako leto za otroke postavimo eno novo igrišče ter z novimi pridobitvami ter posodabljanji nudimo otrokom najboljši standard za uživanje pri nas".