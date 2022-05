Na delo še avtocestna policija Koper

Območje dnevno prevozi več kot 6500 tovornih vozil oziroma več kot 10.000 motornih vozil, sama gostota prometa pa se povečuje in je še izrazitejša v poletni turistični sezoni, so zapisali na spletni strani Policije. Ob tem ne gre zanemariti niti specifičnih vremenskih pogojev pozimi, kot so burja, sneg in megla, ki zahtevajo pravočasno koordinacijo več služb. Te okoliščine predstavljajo večje varnostno tveganje za prometne nesreče in druge dogodke.

Svoje naloge bo koprska enota, s sedežem v Postojni, izvajala na območju avtoceste A1 od Kopra do priključka Unec in na območju hitre ceste H4 od razcepa Razdrto do nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba na meji z Italijo na Goriškem. V enoti Koper je trenutno 12 uslužbencev, ki upravljajo s štirimi specialnimi policijskimi vozili in dvema motornima kolesoma, v prihodnje pa se bo enota še popolnjevala in temu primerno širila nabor svojih nalog.

Vodja koprske enote avtocestne policije Aleš Kordič je opisal prednostne zadolžitve koprskih avtocestnih policistov: "Pravočasno in učinkovito se bomo odzivali na vse interventne dogodke, reševali prometne nesreče in udeležence v stoječih kolonah, izvajali poostrene nadzore, preprečevali hujše prekrške, ob zastojih pa skrbeli za dosledno vzpostavitev reševalnega pasu in pomoč reševalnim ekipam."

Prvo specializirano enoto avtocestne policije so pred letom dni ustanovili v Ljubljani, letošnjega marca in aprila pa še v Mariboru in Celju. Peto enoto bodo letošnjo jesen organizirali na območju Policijske uprave Novo mesto.

"Prvi rezultati so že vidni. Naš cilj je povečati pretočnost prometa na avtocestah, izboljšati prometno varnost, zmanjšati število prometnih nesreč, zmanjšati število smrtnih žrtev ter na počivališčih in bencinskih servisih zmanjšati možnost za izvedbo kriminalnih dejanj," je na današnji slovesnosti poudaril namestnik generalnega direktorja policije Stanislav Vrečar.