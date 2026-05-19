Slovenija

Na deponiji v Puconcih našli štiri ročne bombe

Puconci, 19. 05. 2026 14.44 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Ročne bombe najdene na deponiji

Na deponiji v Puconcih so zaposleni v PVC-vedru odkrili štiri ročne bombe tipa M52. Eksplozivna sredstva je uspešno odstranila ekipa za protibombno zaščito, policija pa zaradi nevarne odložitve zdaj intenzivno zbira obvestila.

Iz PU Murska Sobota so sporočili, da so bili policisti obveščeni o nevarni najdbi eksplozivnih sredstev na območju zbirnega centra v občini Puconci. Na deponiji, kjer se odlagajo odpadki, je zaposleni v PVC-vedru s pokrovom odkril štiri ročne bombe.

Na kraj dogodka so bili napoteni policisti in uslužbenci Oddelka za protibombno zaščito Specialne enote policije, ki so ročne bombe tipa M52 varno prevzeli in odstranili. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu KZ-1 ter kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307. členu KZ-1. Po koncu preiskave bodo zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

FOTO: PU Murska Sobota

Policisti ob tem znova pozivajo občane, naj v primeru najdbe eksplozivnih sredstev nemudoma pokličejo interventno številko 113.

