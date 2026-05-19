Na deponiji v Puconcih našli štiri ročne bombe

Iz PU Murska Sobota so sporočili, da so bili policisti obveščeni o nevarni najdbi eksplozivnih sredstev na območju zbirnega centra v občini Puconci. Na deponiji, kjer se odlagajo odpadki, je zaposleni v PVC-vedru s pokrovom odkril štiri ročne bombe.

Na kraj dogodka so bili napoteni policisti in uslužbenci Oddelka za protibombno zaščito Specialne enote policije, ki so ročne bombe tipa M52 varno prevzeli in odstranili. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu KZ-1 ter kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307. členu KZ-1. Po koncu preiskave bodo zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.