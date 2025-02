Na dermatovenerološki kliniki vse več primerov garij

Pravočasna diagnoza in ustrezno zdravljenje sta ključna za preprečevanje širjenja garij, opozarjajo na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana, kjer v zadnjem času zaznavajo številne primere te nalezljive kožne bolezni. Simptomi so pogosto nespecifični, kar otežuje postavljanje diagnoze. Do nje tako pridejo z zamudo, zgodi se tudi, da se bolezen zamenja z drugimi dermatološkimi stanji.

Bolezen povzroča pršica, imenovana srbec (Sarcoptes scabiei var. Hominis), spremembe na koži pa so posledica imunskega odziva na pršico in njene izločke (slina, feces, jajčeca), pojasnjujejo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri ljudeh, ki so prvič okuženi, se znaki bolezni pojavijo v dveh do šestih tednih po okužbi, pri tistih, ki so že imeli srbečico, pa že v nekaj dneh.