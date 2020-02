Avstralske oblasti preiskujejo 'masaker koal'

Iz Avstralije poročajo o smrti na ducate ogroženih koal, ki so jih našli v nasadu lesa. Tu je decembra potekala sečnja, izvedli pa naj bi jo, ko so bile koale še vedno na drevesih. Na desetine koal je poginilo, na ducate je bilo ranjenih, nekatere naj bi kasneje umrle od lakote. Nekaj deset koalam, ki so uspele preživeti na posameznih drevesih, sedaj pomaga več ekip z veterinarji. Skupno naj bi bilo po nekaterih ocenah prizadetih nekaj sto koal.

Nasad dreves modri evkalipt predstavlja pomemben življenjski prostor za koale. Decembra pa je na plantaži, ki se nahaja v zvezni državi Viktorija, potekala sečnja, ki je za seboj pustila zgolj nekaj ostankov posameznih dreves.

'Mrtve koale ležijo vsepovsod'

Prva je v sredo na dogodek opozorila lokalna prebivalka Helena Oakley, ki je v zapisu na Facebooku zapisala, da je med sprehodom na tem območju na kraju nasada naletela na več mrtvih koal."Mrtve koale ležijo vsepovsod. Matere in njihove mladički ubiti. Avstralijo bi moralo biti sram." Dodala je, da je naštela vsaj 70 ali 80 koal na nekaj še stoječih drevesih.