Slovenija

Na desnem polu še čakajo na končni rezultat volitev

Ljubljana, 23. 03. 2026 07.27 pred 1 uro 3 min branja 50

Avtor:
Ne.M. STA
V štabu NSi, SLS, Fokus

Na desnem političnem polu stranke, predvsem SDS ter NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča, čakajo končni rezultat volitev v DZ, saj glede na tesno razmerje vodilnih dveh strank še vedno upajo na preobrat. Ob tem razočaranja nad doseženim niso skrivali niti Demokrati Anžeta Logarja, ki pa se bodo pripravljeni pogovarjati tudi z levo sredino.

Poslanka SDS Alenka Jeraj je dejala, da so si želeli, da bi se v volilni kampanji pogovarjali o programih, a je zadnji del kampanje zaznamovala anonimna objava posnetkov in informacije o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS. "Levica vedno uspe z nekimi manevri in z nekimi zgodbami stvari preusmeriti," je dejala.

Poleg izpodbijanja rezultata predčasnega glasovanja pa bodo danes z vsemi "njihovimi ljudmi", ki so bili na voliščih, preverili tudi rezultate nedeljskega glasovanja, govorice o nepravilnostih in "morda dali kakšen ugovor". Tudi pogovori o sestavi koalicije so "stvar današnjega dne", najprej pa bo treba počakati, da vidimo, kdo bo sploh vabil v koalicijo, je dejala.

SDS
FOTO: Damjan Žibert

'Eden najboljših odgovorov, ki so jih dale volitve'

Nekdanji predsednik SLS Janez Podobnik meni, da je rezultat desne sredine NSi, SLS in Fokus eden najboljših odgovorov, ki so jih dale te volitve. Prihodnost vidi v tako imenovani konservativni desnosredinski koaliciji s primesmi liberalnega. Skrbi pa ga, ker so volivci nagradili koalicijo, ki bi lahko bila "obremenjena s koruptivnim vodenjem države".

 Podobnik, ki je stranko SLS vodil med letoma 2003 in 2007, meni, da je skupna lista NSi, SLS in Fokus verjetno povabilo za združevanje nekaterih drugih blokov. "To partnerstvo, ki je iskreno, se s temi volitvami ni izčrpalo," je ocenil za STA.

Podobnik, tudi nekdanji predsednik državnega zbora, je poudaril, da je bil ravno parlament prostor, kjer so se redno srečevali predsednik parlamenta ter predsednik vladnih in opozicijskih strank. "Državni zbor je izgubil eno ključno mesto sodelovanja in kreiranja slovenske politike, ki mu ga daje ustava," je poudaril. "V državnem zboru ne bi smelo biti sovražnikov, ne nasprotnikov, ampak samo vsi tisti, ki so dobili mandat na volitvah. To sem najbolj pogrešal v preteklem mandatu," je še izpostavil.

NSi, SLS, Fokus
FOTO: Luka Kotnik

Reberšek: Prepričali smo premalo ljudi

Volilna udeležba, ki je bila po delnih uradnih rezultatih skoraj 70-odstotna, je bila dobra, je ocenil, kar je povečalo legitimnost volitev. Največja legitimnost je namreč po njegovih besedah javna razprava, da torej javnost odloča o prihodnosti države, rezultati volitev pa so po njegovih besedah na drugem mestu.

Poslanec NSi Aleksander Reberšek pa je dejal, da so imeli v skupni listi NSi, SLS in Fokus dober program in konkretne rešitve, a "smo bili na žalost premalo uspešni, prepričali smo premalo ljudi". "Zdaj bo treba narediti temeljito analizo, iti z dvignjeno glavo naprej in se boriti za naše vrednote," je dejal.

Demokrati s 'široko koalicijo'

Podpredsednik Demokratov Janez Demšar je dejal, da v luči tega, na kaj so ciljali, s končnim rezultatom volitev niso zadovoljni. Glede sodelovanja stranke v vladi je poudaril, da morata vlogo odločitve prevzeti dva največja igralca. "Mi smo se pripravljeni pogovarjati z vsemi, ker zagovarjamo široko koalicijo," je dejal, a dodal, da bo rezultat odvisen od njihovih organov. Za premik države naprej je potreben širok konsenz na marsikaterem področju, meni.

Volilni večer pri Demokratih Anžeta Logarja
FOTO: Luka Kotnik

Sodelovanja z Gibanjem Svoboda v novi vladi ni izključil niti član Demokratov in nekdanji pravosodni minister Senko Pličanič. Ta je sicer volilni rezultat Demokratov ocenil kot "zelo veliko razočaranje". "Še večje razočaranje pa je to, da so ljudje podprli obstoječ način vladanja in uničevanja države," je ocenil. Prepričan pa je, da bo trenutek za spremembe prišel prej ali slej.

O tem, da se z mesta poslancev v novem sklicu parlamenta poslavljata podpredsednica Demokratov in dolgoletna poslanka DZ Eva Irgl in predsednik stranke Anže Logar, pa je Pličanič dejal, da "sta oba pridobila v življenju dovolj izkušenj, da bosta lahko našla tem izkušnjam primerne izzive in nadaljevala tudi to politično zgodbo in politično kariero".

volitve 2026 nsi sls fokus demokrati

Zahod moder, vzhod rumen: Svoboda najbolj prepričala v Novi Gorici, SDS pa v Škofji Loki

Pirc Musar s čestitko Svobodi in zahvalo vsem, ki so volili

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zmerni pesimist
23. 03. 2026 09.14
Seveda eva in anže rabta službo
katoro
23. 03. 2026 09.13
Netajkun, mislim da ne znaš šteti in ne veš kaj je ednina in kaj je množina. Moraš še malo pogledati v osnovno šolske klopi.
Prima
23. 03. 2026 09.11
Ko je stal pred mikrofonom, je zgledalo da ga bo razneslo od besa, jasno ukradli so mu volitve.
Kviz
23. 03. 2026 09.11
Sedaj se bo videlo kdo je izdajalec volilcev.
brainiac007
23. 03. 2026 09.08
Kdo je volil Resnico? Boljše bi bili Pirati ali Prerod bi bilo vsaj nekaj konstruktivnega. Ampak to so volitve, to smo izbrali. Zdaj se bo moral Golob izkazati kot voditelj in da bo delal za Slovenijo želim mu veliko uspeha pri pogajanjih. In čimprej sestavit vlado ker svet, ki je v kaosu nas ne čaka. Vse ostale zdrahe predvsem pri SDS če ste res domoljubi se prosim vzdržite ker to ni dobro za slovenijo. Ker gre se za Slovenijo za naše ljudi za naše gospodarstvo za naše socialne in moralne vrednote za našo ustavno ureditev in ne za kdo bo koga.
Castrat
23. 03. 2026 09.07
Kako bo potem Johann nacopral ustavno večino? Spomenik Black cubu bo?
katoro
23. 03. 2026 09.07
JJ in SDS se ne more sprijazniti z porazom. Še pred koncem štetja glasov je že grozil z nekimi nepravilnostmi, ukradenimi glasovi in seveda novimi volitvami. Saj se spomnimo še zadnjih volitev ko je JJ zgubil. Naslednji dan je vložil 30 amandmajev samo zato da je nagajal novo izvoljeni vladi. Ta človek je poln sovraštva in maščevanja, kako je lahko tak človek presednik vlade. Ni čudno, da ga je Kučan odrezal od vrha Slovenske KP. Pa še tole, Kako lahko da mnenje o korupciji v vladi bivši predsednik SLS Janez Podobnik, ko je bil pa sam ujet z obema rokama v loncu z marmelado. Spomnite se samo Srbije in kokošje farme.
xRayx
23. 03. 2026 09.05
Sem skoraj 100%, da bo logar šel v vlado z evo, ker le na ta način bosta v parlamentuin dobila službo kot ministra. Loga zunanje zadeve, Eva pa nekaj bv, recimo kultura.
Janezov Butler
23. 03. 2026 09.06
Imaš prav, zelo zelo velika verjetnost...Kar naj bodo naslednje volitve so GOTOVI
mackon08
23. 03. 2026 09.05
Netajkun nimaš blage veze o politiki.
Netajkun
23. 03. 2026 09.00
Vladna opcija je od leta 2022 do včeraj padla iz 54 poslancev na 40 poslancev , samo Svoboda pa iz 41 poslancev na 29 poslancev ( kar zagotovo ni zmaga ) , desna opcija je iz 35 poslancev skočila na 43 poslancev ( z Logarjem ) . . . kar je veliko boljši rezultat , nikakor pa ne tudi zmaga . Včerajšnji rezultat skoraj zagotovo pomeni Golobo slovo od mandatarstva ( česar se tudi sam zaveda , kar je včeraj zvečer " med vrsticami " tudi nakazal .
Janezov Butler
23. 03. 2026 09.04
Ni nujno, se bo pokazalo kolko je zdaj Logar izdajalec....z njim je lahko še naprej mandatar. Je pa eno jasno, LOGAR NI leva opcija. Je dobil glasove zmerno desnih, ki jim je bil Logar všeč
Netajkun
23. 03. 2026 09.11
Logar je jasno nakazal da je za sodelovanje preko polov , samo brez Goloba ( kot mandatarja ) in Levice . . . veliko težje ( ali skoraj nemogoče ) bo pridobiti NSi , z Resnico so si pa tako različni da , . . .
Enakopraven
23. 03. 2026 08.59
Ne vem kaj reči na strankarsko enoumje. Vsi govorijo za dobrobit Slovenije,a nagajajo si da ne moreš verjet. Stopimo skupaj in naj bo Slovenija vzor sodelovanja, napredka in miru. Če je predlog dober,ni važno s katere strani je!
Janezov Butler
23. 03. 2026 09.01
to se govori na levi, z Janšo pa že nikoli! To je največje strankarsko enoumje v sloveniji, hočeš, nočeš, Janša bi še šel v koalicijo z marsikom glede na program, da se nekoliko ujema
Janezov Butler
23. 03. 2026 08.59
Levi pol je volitve izgubil, ker ima tako LOGAR kot STEVANOVIĆ, oba imata desen ekonomski program....
Victoria13
23. 03. 2026 08.58
Podpiranje, kraje, korupcije in nesposobnemu vodenju države...tej državi nič pomoči!
Sl0venc
23. 03. 2026 08.54
Če ne bodo povabili Stevanovića, ne bodo mogli imeti vlade. Pravi desničarji ne bi povabili tega Srba, ampak ker so vsi naši politiki komunisti, ga bo Janša sigurno povabil. Če ga ne bo, bodo še enkrat volitve.
Janezov Butler
23. 03. 2026 08.55
Ne bo, ga, garant....edina očitna stvat tule, LOGARJA bodo levaki fehtali
janez horvat
23. 03. 2026 08.52
Nič jih ne bo ustavilo. Poplavljenci bodo še dobili 100 hiš na mesec, sodniki 600 evrov, dokazali bodo, da Golob ni ukazal čiščenja janšistov na policiji in RTV (posnetke je naredila umetna inteligenca), čakalne vrste bodo še bplj široke
Victoria13
23. 03. 2026 08.52
Naj kar Golob vodi to Slovenijo, da bo končno jasno tudi tistim 28% volivcev, kako so zafrknili s svojim glasom!!!
batman1972
23. 03. 2026 08.49
Ena tretina Slovencev raje vidi da jih kradejo in jim lažejo ter se sprenevedajo. po 4 letih korupcije bi vsak butalec znal bolje razmišljati z svojo glavo. Upam, da se dejansko in pošteno sedaj pokaže dokaze in pove javnosti kaj je na teh posnetkih in kaj bodo naredili z obtožbami, ampak če pogledamo nazaj ua romunski račun ,za litijsko za stožice za 30 miljonov odpisa dolga ni nihče nič odgovarjal zato se bojim da bodo vse skupaj skrivali in zatušali kot do sedaj. Ne pa prosim jokati čez eno leto ko bo situacija v Sloveniji neznosna
Sl0venc
23. 03. 2026 08.56
Saj se ne splača hoditi na volitve, ker ni nikogar dobrega v naši politiki. Vsi so enako slabi.
YouRangMyLord
23. 03. 2026 08.48
vrednost zlata noro pada.......
natmat
23. 03. 2026 08.48
Janša je politično truplo kljub vsem svinjarijam ki jih je uporabil da bi prišel na oblast...od tujih vohunih,doktorjih,kmetih,in nazadnje s Petrolom...takšne podlosti in nizkotnosti se narod dobro zapomni!!!
janez horvat
23. 03. 2026 08.53
ali ni svinjarija to, kar smo videli na posnetkih? In ti nam bodo vladali še naprej
Victoria13
23. 03. 2026 08.56
Poglej strukturo lastništva Petrola!!!
Netajkun
23. 03. 2026 08.48
Da bi leva opcija še naprej vodila vlado , bi se morala odpovedati Levici ( 5 poslancev ) v zamenjavo za NSi in Logarja ( 15 poslancev ) . Med Resnico in trenutno vladajočimi je " Tihi oz. Pacifiški ocean " , popolno nasprotje je pri : preiskovanju korupcije , medijih , nizkih davkih , vitki državi in varčevanju , birokraciji , zdravstvu , antimigrantski politiki , nevladnikih , demografiji , LGBT agendi , testiranju poslancev na alkohol in droge , spremembi volilnega sistema . . . v glavnem skoraj vse kar je možno ( tukaj je Resnica večinoma na liniji desnih )
