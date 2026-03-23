Na desnem polu še čakajo na končni rezultat volitev

Poslanka SDS Alenka Jeraj je dejala, da so si želeli, da bi se v volilni kampanji pogovarjali o programih, a je zadnji del kampanje zaznamovala anonimna objava posnetkov in informacije o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS. "Levica vedno uspe z nekimi manevri in z nekimi zgodbami stvari preusmeriti," je dejala. Poleg izpodbijanja rezultata predčasnega glasovanja pa bodo danes z vsemi "njihovimi ljudmi", ki so bili na voliščih, preverili tudi rezultate nedeljskega glasovanja, govorice o nepravilnostih in "morda dali kakšen ugovor". Tudi pogovori o sestavi koalicije so "stvar današnjega dne", najprej pa bo treba počakati, da vidimo, kdo bo sploh vabil v koalicijo, je dejala.

'Eden najboljših odgovorov, ki so jih dale volitve'

Nekdanji predsednik SLS Janez Podobnik meni, da je rezultat desne sredine NSi, SLS in Fokus eden najboljših odgovorov, ki so jih dale te volitve. Prihodnost vidi v tako imenovani konservativni desnosredinski koaliciji s primesmi liberalnega. Skrbi pa ga, ker so volivci nagradili koalicijo, ki bi lahko bila "obremenjena s koruptivnim vodenjem države". Podobnik, ki je stranko SLS vodil med letoma 2003 in 2007, meni, da je skupna lista NSi, SLS in Fokus verjetno povabilo za združevanje nekaterih drugih blokov. "To partnerstvo, ki je iskreno, se s temi volitvami ni izčrpalo," je ocenil za STA. Podobnik, tudi nekdanji predsednik državnega zbora, je poudaril, da je bil ravno parlament prostor, kjer so se redno srečevali predsednik parlamenta ter predsednik vladnih in opozicijskih strank. "Državni zbor je izgubil eno ključno mesto sodelovanja in kreiranja slovenske politike, ki mu ga daje ustava," je poudaril. "V državnem zboru ne bi smelo biti sovražnikov, ne nasprotnikov, ampak samo vsi tisti, ki so dobili mandat na volitvah. To sem najbolj pogrešal v preteklem mandatu," je še izpostavil.

Reberšek: Prepričali smo premalo ljudi

Volilna udeležba, ki je bila po delnih uradnih rezultatih skoraj 70-odstotna, je bila dobra, je ocenil, kar je povečalo legitimnost volitev. Največja legitimnost je namreč po njegovih besedah javna razprava, da torej javnost odloča o prihodnosti države, rezultati volitev pa so po njegovih besedah na drugem mestu. Poslanec NSi Aleksander Reberšek pa je dejal, da so imeli v skupni listi NSi, SLS in Fokus dober program in konkretne rešitve, a "smo bili na žalost premalo uspešni, prepričali smo premalo ljudi". "Zdaj bo treba narediti temeljito analizo, iti z dvignjeno glavo naprej in se boriti za naše vrednote," je dejal.

Demokrati s 'široko koalicijo'

Podpredsednik Demokratov Janez Demšar je dejal, da v luči tega, na kaj so ciljali, s končnim rezultatom volitev niso zadovoljni. Glede sodelovanja stranke v vladi je poudaril, da morata vlogo odločitve prevzeti dva največja igralca. "Mi smo se pripravljeni pogovarjati z vsemi, ker zagovarjamo široko koalicijo," je dejal, a dodal, da bo rezultat odvisen od njihovih organov. Za premik države naprej je potreben širok konsenz na marsikaterem področju, meni.

