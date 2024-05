Na direktorico letijo hude obtožbe, Cankarjev dom pod lupo inšpektorjev in NPU

Obsežna anonimna pritožba skupine zaposlenih zoper dolgoletno direktorico Cankarjevega doma: "Z neetično, sovražno komunikacijo ustvarja nevzdržno delovno okolje, ki ga zaposleni množično zapuščajo. /.../ Žali dostojanstvo zaposlenih, jih sistematično trpinči z izpadi, sramotenjem, primitivizmi brez primere." Konec lanskega leta so na ministrico naslovili še pismo, tam pa obtožbe o metanju stolov, popivanju, lažeh in korupciji. Uršulo Cetinski so pozvali na zagovor.

"Ta sestanek je izvedla ministrica z gospo Cetinski decembra v lanskem letu. To so pač kot sestanki, trajajo kako uro, pač direktor ima možnost, da pojasni svoje videnje zgodbe oziroma ali je tukaj kaj zadaj ali ni," je povedal državni sekretar ministrstva za kulturo Marko Rusjan.

"Ker se približuje razpis za moje delovno mesto, so se pojavile laži. /.../ Sem vrhunska menedžerka in me karierna pot ne skrbi." Tako pa direktorica Uršula Cetinski, ki pred kamero danes ni stopila. Pisno pa sporoča, da bo zoper anonimne pisce uporabila pravna sredstva, saj so načeli njen ugled in ugled Cankarjevega doma.

"Žal mi je, da zdaj sovpada vso to dogajanje ravno pred objavo razpisa za direktorja Cankarjevega doma, ker pač mandat poteče oktobra. Mi že ves čas planiramo, da bo razpis maja, tako da bo to tudi izvedeno," je napovedal Rusjan.

Vlada je februarja že imenovala novi svet zavoda, ki bo pri izbiri direktorja imel zadnjo besedo.

Anonimka sicer razkriva tudi domnevno malomarno in neurejeno poslovanje, ki je omogočilo naročanje kar po domače. Pa tudi odtekanje denarja prek podizvajalcev, ki sodelujejo s podjetji, sicer pokrovitelji umetniškega programa. Na ministrstvu so to obravnavali kot prijavo in zadevo v skladu z zakonom odstopili pristojnemu inšpektoratu za delo.

Oktobra lani je prijavo prejela tudi protikorupcijska komisija, ki je postopek ustavila in ugotovila znake kršitev, za katere so pristojni drugi organi, denimo inšpektorat. Na Policiji so potrdili, da je v teku predkazenski postopek, ki ga vodi Nacionalni preiskovalni urad. "Z nobenim postopkom nisem seznanjena," odgovarja direktorica, ki vodenje zavoda ocenjuje kot nadpovprečno, odnos do zaposlenih pa kot demokratičen in korekten. Kako zadovoljna pa je z njenim delom vlada?

"Glede na to, da bo sedaj objavljen razpis za direktorja Cankarjevega doma, mislim, da ne bi bilo korektno, da mi zdaj vnaprej dajemo ocene. Ocene bomo dajali, ko bomo izbirali direktorja," je odgovoril državni sekretar Rusjan.

Uršula Cetinski še ni sporočila, ali se bo v luči dogodkov potegovala za še en mandat. Kot je znano, uživa širšo politično podporo, naklonjen pa da ji je tudi župan Zoran Janković. Velja za prijateljico šefa Beletrine Mitje Čandra. Kot pišejo zaposleni, ki se ne želijo izpostaviti z imeni in obrazi, je poskušala ugajati tudi prejšnjim oblastnikom, tudi tako, da je zaposlene zmerjala s "kolesarji".