Na dobri poti do odprave cestinjenja na hitri cesti skozi Maribor

V predlogu za sprejem na Vladi RS je v obrazložitvi med drugim zapisano: ’’Cesta bo po prekategorizaciji še naprej v upravljanju družbe DARS, d. d., zato se bo na njej izvajalo cestninjenje vozil nad 3,5 t največje dovoljene mase (tovorna vozila)'' in v nadaljevanju ''Na zadevni cesti bo opuščeno cestninjenje vozil do 3,5 t največje dovoljene mase (osebna vozila in motorna kolesa), saj je sedanja hitra cesta H2 z izgradnjo njej vzporedne avtoceste A1, odsek 0071 Dragučova – Maribor, ki poteka vzhodno od centralnega mestnega območja, izgubila funkcijo prevzemanja daljinskega prometa in ohranila le lokalni promet mesta Maribor z njegovim zaledjem.''

Jurišič: Ne vidim možnosti, da bi vlada tak sklep zavrnila

''Po končnem sprejemu predloga na Vladi Republike Slovenije bomo vsem, ki so se sedaj izogibali H2 oziroma ki so samo zaradi uporabe H2 kupili vinjeto, sporočili, da je deset let nezakonitega cestninjenja za nami in da smo problem, ki so se ga mnogi lotevali na napačen način rešili v manj kot pol leta. Glede na to, da gre za sklep vlade, s katerim zgolj odpravljajo nelegalno stanje, hkrati pa cesta ostaja v lasti in upravljanju DARSA in zato nima finančnih posledic skoraj ne vidim možnosti, da bi vlada tak sklep zavrnila in s tem nadaljevala 10 let trajajoče nelegalno stanje,''dodaja Jurišič.