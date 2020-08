Na Dolenjskem bo policija okrepila prisotnost v romskih naseljih

Policija je na območju Policijske uprave Novo mesto okrepila dejavnosti, tudi preventivno delo v romskih naseljih, je po prvem sestanku delovne skupine za obravnavo romske problematike povedal državni sekretar na notranjem ministrstvu Anton Olaj. A bo moralo miniti vsaj pol leta, da bodo občani v okolici romskih naselij to tudi občutili, je dodal.

Po mnenju delovne skupine za obravnavo romske problematike je večji in takojšnji angažma policije v romskih naseljih eden od tistih ukrepov, ki se jih lahko država takoj loti. Kot je v današnji izjavi medijem dejal državni sekretar notranjega ministrstva Anton Olaj, ki je bil nekdaj tudi direktor novomeške policijske uprave, je policija v času njegovega delovanja na Dolenjskem vedno nemoteno lahko vstopila v romska naselja, medtem ko danes policijska vozila ob vstopu kamenjajo. To je po njegovem mnenju nesprejemljivo, zato mora policija okrepiti proaktivno delo v romskih naseljih. To je po njegovih besedah tudi že začela izvajati. Tako se danes soočajo s potencialnimi kršitvami znotraj teh naselij, da v prihodnje do njih sploh ne bi prišlo, je pojasnil. Do sedaj je namreč policija v teh naseljih bolj ali manj intervenirala po prejemu prijave, a to po njegovem mnenju ni rešitev problema. Je pa Olaj opozoril, da je policija kadrovsko zelo omejena, saj jih veliko sodeluje pri varovanju meje, in če bi uspeli del policistov na meji nadomestiti z vojaki, bi lahko policiste angažirali tudi za tovrstne naloge pri reševanju romske problematike. "Na območju Policijske uprave Novo mesto čutim, da se nekaj dogaja v pozitivni smeri. Če bodo s tem tempom nadaljevali, ocenjujem, da bo potrebnega vsaj pol leta, da bodo občani v okoliških naseljih to tudi občutili," je dodal. Sicer pa okrepljeno policijsko delovanje ni edini kratkoročni ukrep za reševanje romske problematike. Kočevski župan Vladimir Prebilič, ki je eden od podpisnikov pisma županov dolenjskih in belokranjskih občin, v katerem so opozarjali na nasilništvo in kriminal, ki da v veliki meri izhaja iz socialnega položaja predvsem dela romske skupnosti, je danes pojasnil, da so možni tudi drugi kratkoročni ukrepi. A ti morajo biti med občinami poenoteni, sicer se bodo ljudje preseljevali v tiste občine, ki so njim bolj ugodne, s tem pa se bodo težave le preselile drugam, kar ni rešitev. Med drugim bi lahko omejili avtomatizem pri izplačevanju finančnih oz. socialnih transferjev ter bi v dogovoru s prejemnikom izredno socialno pomoč omejili z odplačevanjem dolgov, denimo za komunalo.

Romsko naselje pri Črnomlju. FOTO: Aljoša Kravanja

Poleg tega je treba sistematizirati delovno mesto romskega pomočnika na področju vzgoje in izobraževanja, saj bodo s tem lahko šole z gotovostjo zaposlile pomočnike, ki med drugim preverjajo po šolah, kateri romski otroci obiskujejo pouk, in družine kontaktirajo, če otrok ne pride v šolo. Poleg tega je treba izboljšati sodelovanje centrov za socialno delo in šole, da bi lahko bolje udejanjili institut omejevanja pravic tistih družin, katerih otroci šole sistematično ne obiskujejo. Prebilič je pojasnil, da so v Kočevju imeli kar nekaj odvzemov otrok iz družine. Menijo, da so postopali pravilno zaradi razmer in okoliščin, v katerih so ti otroci odraščali. Sicer se zaveda, da starši težko pošljejo otroka v šolo, če doma nimajo nobenega standarda bivanja. Tako ga veseli, da je prišlo do današnjega sestanka delovne skupine, saj jim v 10 letih, kolikor je že župan, tako daleč še ni uspelo. Težave pa so po njegovih besedah gromozanske, saj se na področju romske problematike dolga leta ni nič reševalo. Kot je dejal, si ne želi nič drugega, kot da bi živeli v miru in sožitju, ob čemer se zaveda, da so žrtve na obeh straneh. "Tudi med Romi prihaja do zelo težkih, celo brutalnih razmer. Želimo okolje, kjer ne bo noben izključen, ampak vsi vključeni," je povedal v izjavi po sestanku.