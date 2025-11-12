Na Dolenjskem izkoriščali nepalske delavce?

Sektor za prednostno odzivanje, ki deluje pri inšpektoratu, je na območju Dolenjske izvedel inšpekcijski nadzor pri večjem številu zavezancev nad sezonskim delom v kmetijstvu. Pod drobnogled je vzel opravljanje začasnega in občasnega dela v kmetijstvu na podlagi pogodb civilnega prava, ki so ga izvajali večinoma tujci iz jugovzhodne Azije.

Pri enem od nadzorov so inšpektorji obravnavali tujce iz Nepala, ki so opravljali delo na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, izdanega za tri mesece, na podlagi izkazanih potreb naročnika.

"Sezonsko delo so opravljali za naročnika le približno 14 dni, po prenehanju potreb naročnika pa so bili več kot mesec dni brez dela in sredstev za preživljanje ali vrnitev v domovino, brez zagotovljene prehrane, nastanjeni v starejši nestanovanjski stavbi na odročni lokaciji, brez informacij o svojih pravicah, odvisni od svojega posrednika, ki jim je proti nesorazmerno visokemu plačilu uredil prihod in opravljanje dela v Sloveniji," je navedel inšpektorat.

Zaradi kratkega obdobja trajanja sezonskega dela ter ravnanja z delavci in njihove popolne ekonomske odvisnosti je inšpektorat ugotavljal razloge za sum, da je bil vstop tujcev v Slovenijo na podlagi dovoljenja za sezonsko delo le ena od vmesnih postaj pri trgovini z ljudmi. V skladu s svojimi pooblastili je opravil nadzor, bil dnevno v stiku s tujci za vsa njihova vprašanja in pomoč ter o svojih ugotovitvah obvestil tudi policijo.

"Inšpektorat bo na podlagi ugotovitev tudi naznanil sum storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu kazenskega zakonika, hkrati pa bo druge pristojne institucije opozoril na previdnost pri takšnem načinu izvajanja sezonskega dela," so napovedali.

Kot so dodali, inšpektorat za delo v primerih zaposlitve ali opravljanja dela tujcev iz Nepala pogosto ugotavlja sporno prakso, da tujci agentu iz Nepala plačajo visoke zneske za zaposlitev v Sloveniji, pri čemer ta oseba deluje le kot posrednik iz ozadja in tujcev predhodno ne seznani z vsemi okoliščinami zaposlitve ali dela.

"Posebej pri sezonskem delu ugotavljamo zlorabo določb zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter zakona o kmetijstvu, ki urejajo izdajanje dovoljenj za sezonsko delo in delo na podlagi pogodbe civilnega prava, saj ta nudi delavcem omejeno delovnopravno varstvo, posrednikom pa omogoča, da tujce navidezno zakonito pripelje in nastani v Sloveniji, že po krajšem obdobju pa jih, običajno proti plačilu, posreduje drugim gospodarskim subjektom v državah EU," je zapisal inšpektorat.