Slovenija

Na Dolenjskem izkoriščali nepalske delavce?

Ljubljana , 12. 11. 2025 15.54 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K. , STA
66

Inšpektorji so pri nadzoru izvajanja sezonskega dela na območju Dolenjske ugotovili sum izkoriščanja delavcev iz Nepala. Na podlagi ugotovitev bodo naznanili sum storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, je objavil inšpektorat za delo.

Sektor za prednostno odzivanje, ki deluje pri inšpektoratu, je na območju Dolenjske izvedel inšpekcijski nadzor pri večjem številu zavezancev nad sezonskim delom v kmetijstvu. Pod drobnogled je vzel opravljanje začasnega in občasnega dela v kmetijstvu na podlagi pogodb civilnega prava, ki so ga izvajali večinoma tujci iz jugovzhodne Azije.

Izkoriščani nepalski delavci
Izkoriščani nepalski delavci FOTO: Ministrstvo za delo

Pri enem od nadzorov so inšpektorji obravnavali tujce iz Nepala, ki so opravljali delo na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, izdanega za tri mesece, na podlagi izkazanih potreb naročnika.

"Sezonsko delo so opravljali za naročnika le približno 14 dni, po prenehanju potreb naročnika pa so bili več kot mesec dni brez dela in sredstev za preživljanje ali vrnitev v domovino, brez zagotovljene prehrane, nastanjeni v starejši nestanovanjski stavbi na odročni lokaciji, brez informacij o svojih pravicah, odvisni od svojega posrednika, ki jim je proti nesorazmerno visokemu plačilu uredil prihod in opravljanje dela v Sloveniji," je navedel inšpektorat.

Zaradi kratkega obdobja trajanja sezonskega dela ter ravnanja z delavci in njihove popolne ekonomske odvisnosti je inšpektorat ugotavljal razloge za sum, da je bil vstop tujcev v Slovenijo na podlagi dovoljenja za sezonsko delo le ena od vmesnih postaj pri trgovini z ljudmi. V skladu s svojimi pooblastili je opravil nadzor, bil dnevno v stiku s tujci za vsa njihova vprašanja in pomoč ter o svojih ugotovitvah obvestil tudi policijo.

"Inšpektorat bo na podlagi ugotovitev tudi naznanil sum storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu kazenskega zakonika, hkrati pa bo druge pristojne institucije opozoril na previdnost pri takšnem načinu izvajanja sezonskega dela," so napovedali.

Kot so dodali, inšpektorat za delo v primerih zaposlitve ali opravljanja dela tujcev iz Nepala pogosto ugotavlja sporno prakso, da tujci agentu iz Nepala plačajo visoke zneske za zaposlitev v Sloveniji, pri čemer ta oseba deluje le kot posrednik iz ozadja in tujcev predhodno ne seznani z vsemi okoliščinami zaposlitve ali dela.

"Posebej pri sezonskem delu ugotavljamo zlorabo določb zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter zakona o kmetijstvu, ki urejajo izdajanje dovoljenj za sezonsko delo in delo na podlagi pogodbe civilnega prava, saj ta nudi delavcem omejeno delovnopravno varstvo, posrednikom pa omogoča, da tujce navidezno zakonito pripelje in nastani v Sloveniji, že po krajšem obdobju pa jih, običajno proti plačilu, posreduje drugim gospodarskim subjektom v državah EU," je zapisal inšpektorat.

nepalski delavci izkoriščanje
KOMENTARJI (66)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SloButale
12. 11. 2025 17.27
Sramota za Slovenijo in Slovence! Take "podjetnije" bi morali ekstremno finančno kaznovati, da bi se jim zvezde vrtele v glavah.
ODGOVORI
0 0
misterbin
12. 11. 2025 17.22
+1
Kaj pa tisti poznani gostinec Pokljukarjev sorodnik ki je zadrževal Filipince kako se je končalo ? In tisti kmet ,ki ni dal da bi Indijski delavci pili vodo na polju ? Vse je tiho nikjer nišče nič ne poroča
ODGOVORI
2 1
Magic-G-spot
12. 11. 2025 17.22
+1
Tile so iz Nepala lahko prisli sem samo z pomocjo drzave tukaj pa levaki spet pljuvajo po Slovencih ceprav so vpleteni v trgovino z ljudmi. Ne nasedat hinavcem ki iskoriscajo ljudi ze celo vecnost. Poglejte samo socialno podjetnistvo iz katerih strank prihajajo in kako placujejo prispevke ljudem.... V vse kriminalne posle z delavci je vpletena drzava saj ce bi bil sistem urejen Nerpalci Slovenije od blizu nebi videli. Ce placajo domace ljudi kot se spodobi nebi bilo potrebe po tujcih torej nehajte poneumljat ljudi in resevat probleme na skodo Slovenskemu narodu z sovraznostjo. Problem ste levaki saj zivite od izkoriscanja delavcev. Ce ste ze tako glasnoi pa dvignite minimalca za 100% in znizajte davke in prispevke kot v avstriji. Tam gre vse skozi pa so tudi socialna drzava. Hinavci lopovski. Poglejte se v ogledalo posebvej Maljevac pa kordis in mesec. Bljak.
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
12. 11. 2025 17.21
+0
Sem mislil, da Nepalci samo kradejo, se sončijo in vlečejo socialno... potem pa vidiš, da je slovenček najevečje zlo.
ODGOVORI
1 1
Morgoth
12. 11. 2025 17.23
+1
Preseli se v Nepal potem, kletar!
ODGOVORI
1 0
Mex86
12. 11. 2025 17.19
Pri nas na Notranjskem je podobno vendar tega nekateri nočejo videt verjetno imajo vsi korist od tega.Ok pa naj bo tako.
ODGOVORI
0 0
12. 11. 2025 17.21
kje pa ni sam poglej avtopralnce po ljubljani sej so sami filipinci not
ODGOVORI
0 0
GAYPROPAGANDA
12. 11. 2025 17.17
+0
Ponavadi so to se po vrhu volivci desnice, ki nasprotuje priseljencem. So pa dobri ko jih lahko izkoriščajo za delo.
ODGOVORI
2 2
12. 11. 2025 17.20
+1
seveda povsod k gre kaj narobe je zagotovo kriva desnica in po vrhu sds ma dej ne seri hahaha
ODGOVORI
1 0
misterbin
12. 11. 2025 17.24
+1
GAYPROPAGANDA ........ Menjaj psihologa urgentno
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
12. 11. 2025 17.16
+5
Misika1967 Filipince in Indijce je pripeljala Fajonka in njena leva banda.
ODGOVORI
5 0
Polkavalčekrokenrol
12. 11. 2025 17.21
-1
ja seveda,pri Mihecu so krompir kopali,da vas ni sram
ODGOVORI
0 1
Polkavalčekrokenrol
12. 11. 2025 17.12
-4
Sezonski delavci v kmetijstvu,od levakov ima samo Kordiš njivo,samo ni na dolenjskem,kjer je janšarija je svinjarija
ODGOVORI
0 4
Morgoth
12. 11. 2025 17.14
+3
Ti se raje pisat nauči!🤡
ODGOVORI
3 0
Polkavalčekrokenrol
12. 11. 2025 17.18
-1
rabiš podnapise mamo ti naučim pisat
ODGOVORI
0 1
Morgoth
12. 11. 2025 17.20
+1
Najprej sebe nauči. Velike začetnice, ločila in pravopis učijo v 1. razredu OŠ.😂
ODGOVORI
1 0
iziizi
12. 11. 2025 17.12
+0
IME PRIIMEK IN BO TAKOJ JASNO KDO JE ZA TEM IN KAKŠNE SANKCIJE GA ČAKAJO
ODGOVORI
2 2
Morgoth
12. 11. 2025 17.10
+4
Kaj imajo nepalski delavci za početi v Sloveniji. Delajo naj v Nepalu!
ODGOVORI
7 3
Šumsko voče
12. 11. 2025 17.08
-1
Za druga tak niso
ODGOVORI
3 4
Dragica Cegler
12. 11. 2025 17.07
+9
Ne vem zakaj se uvaža Filipince,ciganom pa plačujemo socialno.
ODGOVORI
9 0
Perovskia
12. 11. 2025 17.09
+2
Nisi povedal po svobodno zato bos brisan
ODGOVORI
4 2
kokicas
12. 11. 2025 17.07
+5
Če bi dovolj plačevali imamo delovne sile v državi dovolj, ampak v gospodarstvu moraš imeti res srečo da dobiš danes pametno sluzbo.isčejo že samo urnik in plačiko se ponavadi ne ujemata v korist delavca.
ODGOVORI
6 1
Slovenska pomlad
12. 11. 2025 17.03
+1
Kapitalizem je pač zlo.
ODGOVORI
3 2
SDS_je_poden
12. 11. 2025 17.02
+0
A dejte no, da je Slovenc zmožen česa takega? Kako, če pa desnule tulijo o poštenju, pridnih rokah, oh in sploh karakterju Slovenca?
ODGOVORI
5 5
Perovskia
12. 11. 2025 17.10
+0
Ti si ga zihr strudlas ko gledas vročega JJ
ODGOVORI
1 1
Krošnja
12. 11. 2025 17.02
+3
Sigurno ne slovenci ker mi nismo nasilni in smo visoko kulturni in civilizirani. Pri nas se tako obnasajo samo romi, migranti in na sploh ljudje iz afrike ali bivse juge. Sram me je tega zahojenega pogleda na druge.
ODGOVORI
5 2
Matej008
12. 11. 2025 17.16
+1
Kriminal se pojavlja v vseh skupinah, a podatki kažejo, da so nekatere skupine v določenih statistikah bolj zastopane.
ODGOVORI
1 0
Polkavalčekrokenrol
12. 11. 2025 17.01
-1
Levi so lenuhi na socijalki,oni se ne ukvarjajo z nepalci,dolenjska janšamahirija iskorišča ljudi,levaki sigurno ne
ODGOVORI
3 4
Misika1967
12. 11. 2025 17.00
+3
Delavce je pripeljala agencija,niso nobeni begunci. Sram naj bo tistega,ki jih je zaposlil. Verjetno je se kako subvencijo potegno. Sds in nsi se ne oglasa,verjetno je njihov. Pa kdo sciti te privatnike??? Vsak mesec kontrole in kazni pisat.
ODGOVORI
7 4
12. 11. 2025 17.19
seveda spet sds kriv kaj na levi strani noben nič ne dela ? hahah
ODGOVORI
0 0
Omizje
12. 11. 2025 16.53
+9
ime in primek da se ga.obide
ODGOVORI
10 1
Morgoth
12. 11. 2025 17.15
+1
Bojkot vsakega ki zaposluje rjave!
ODGOVORI
1 0
modelx
12. 11. 2025 16.53
+14
taki 'delodajalci' nam delajo sramoto. vse takoj pozapret, vso imovino odvzet - tudi zakoncem, otrokom,... (za primere vpisanih lažnih dolgov, zastavah na nepremičninah, prenesenih nepremičninah,... - sicer pa so vsi družinski člani koristnikih vseh 'dobrot' takih podjetij in ni izgovorov) in nikoli več imeti možnost odpreti firmo ali biti na kakršnemkoli vodilnem položaju v drugem podjetju.
ODGOVORI
14 0
