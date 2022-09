Na Dolenjskem živijo v strahu: 'Ti naši privilegirani prebivalci so pač privilegirani'

Po strelskem obračunu pri Brezju pri Mirni Peči, v katerem je ena oseba umrla, še tri pa so bile ranjene, smo govorili z več prebivalci vasi na območju Dolenjske, ki so delili svoje, kot pravijo, grozne izkušnje z nekaterimi Romi. Sogovorniki se zaradi izjemno slabih izkušenj bojijo, da bi jih Romi prepoznali in se želeli maščevati, zato smo v članku njihova imena spremenili, prava imena hranimo v uredništvu. Kljub številnim klicem na Policijo se razmere ne izboljšujejo. Na Policijo letijo številni očitki, da ne storijo nič.

"Na vsak klic na številko 113 se policisti odzovemo," je na novinarski konferenci na začetku tedna dejal vodja Operativno-komunikacijskega centra na PU Novo Mesto Robert Perc. Izvaja se veliko aktivnosti na vseh nivojih, je dodal. A zgodbe, ki jih boste prebrali v nadaljevanju, kažejo povsem drugačno sliko.

"V nas so metali kamne, sosedo so pretepli s palicami"

Veliko občanov Krške vasi ima hiše v bližini reke Krke, ena od njih je tudi naša sogovornica Mojca. Medtem ko je njena vnukinja spala v hiši, je v bližino prišlo približno 10 mlajših Romov in dve večji Rominji. Ker so bili zelo glasni, jih je najprej iz hiše, nato pa še iz terase prosila, naj bodo tišji. "Še enkrat sem jim rekla, naj bodo tiho, ker vnukinja spi, oni pa so me začeli zmerjati," je dejala Mojca, ki jih ima čez petdeset in je tudi gibalno ovirana oseba.

"Potem pa je ena od Rominj prijela kamen in mi rekla, da mi bo, če ne bom tiho, 'razbila gobec'. Rekla sem ji, naj kar vrže," razlaga sogovornica in dodaja, da ji je nato kamen vrgla v bok. Na pomoč so prihiteli vaščani, eden od njih je kamen dobil v roko. "Potem je kamen zgrabila še druga Rominja in me zadela v predel prsi. Imela sem modrico v velikosti dlani," pravi sogovornica. Ker so ji v bran stopili vaščani, je na kraj priteklo še več Romov, tokrat so bili to starejše in polnoletne osebe.

"Prišlo je do groznega in glasnega prepira, zato sem takoj poklicala Policijo, rekli so, da bodo prišli. Nato se je prepir še povečal, oni so v nas metali kamne, zato sem Policijo poklicala še enkrat. Nič. Bomo prišli. Če ne bi me ženske stopile pred naše moške, bi bilo joj," razlaga s tresočim glasom. Policijo je klicala še tretjič, toda Romi so se, ko so slišali sirene policijskih avtomobilov, umaknili k rekli. Policisti so pobrali izjave obeh strani, vaščani pa so jih prosili, naj vendarle nekaj naredijo, saj tako res ne morejo več živeti. "Jaz sem bila napadena, pred dvema tednoma so napadli mojo sosedo, ki so jo pretepli s palicami. Vedno pridejo v skupini, najprej pošljejo ženske in otroke, da zanetijo prepir, nato pa pridejo še moški," pravi Mojca in dodaja, da se to dogaja že več let.

"Policistom sem rekla, da jim grem lahko pokazat, kdo je metal kamne. Pa so rekli, da ne, da bodo pobrali izjave," razlaga. Po obisku urgence je ponovno odšla na Policijo, kjer je, ko jih je skušala prepoznati s fotografij, ugotovila, da Romi niso podali pravih podatkov, saj ene od žensk, ki je metala kamne, sploh naj ne bi bilo na kraju. "Vse skupaj je šlo na sodišče in zdaj čakamo," je dodala in poudarila, da se zanje ne zavzame ne občina, ne krajevna skupnost.

"Poleg tega mečejo smeti in ne pospravljajo za seboj, to je obup, brisače nam mečejo v vodo in po njih hodijo, otroci si dol vlečejo hlače in kažejo riti, naši majhni otroci pa to gledajo," je povedala. "Naj imajo svoj prostor in počnejo kar želijo. Mi jim nič nočemo, ampak oni pridejo k hišam izzivat," je izpostavila.

"Policisti vedno rečejo, da jim ne morejo nič, vsakič isto. Poleti jih kličemo najmanj desetkrat, ker nagajajo. Takšna svinjarija, kot se zdaj dogaja, se še nikoli prej ni dogajala. Včasih je prišel policist in naredil mir, zdaj pa nič. Po naši oceni držijo z njimi. Mislim, da Policija nima nobenega pooblastila, da bi jih pridržali. Če bi kamen vrgel slovenski državljan, bi ga že zdavnaj odpeljali, zdaj pa se ni zgodilo nič," je prepričana. Misli tudi, da se policisti Romov morda celo bojijo.