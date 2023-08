Na domačem Koroškem ob vedrih blatne vode tudi Tina Maze

Takoj, ko je bila spet vzpostavljena prometna povezava, je Tina Maze v svoj rojstni kraj odšla pomagat tudi sama. Naš fotograf Aljoša Kravanja jo je v objektiv ujel med čiščenjem poplavljenih prostorov v enem izmed gostinskih lokalov v Črni na Koroškem.

Nato pa je stopila tudi pred mikrofon naše televizijske kolegice Žane Vertačnik. "Ni prijetno videti ljudi, ki so izgubili marsikaj. Vidim pa ogromno pomoči, solidarnosti, prostovoljcev, gasilcev, vojakov, predsednikov, ki želijo tudi finančno pomagati," je dejala v pogovoru za oddajo 24UR POPOLDNE.

Izpostavila je, kako si ljudje zdaj ogromno pomagajo med seboj: "Zgradili so se mostovi med sosedi, ki so se mogoče prej podrli," pravi, da zdaj doživljamo prvinske stvari, ki imajo prioritetni pomen. "Materialne stvari so nepomembne, te katastrofe nas vse dajo na kolena in dajo pravzaprav vrednoto življenju samemu. Že to je treba toliko ceniti, da pozabimo na vse ostalo."

"Mislim, da bo to dolgotrajen proces, ne more se narediti čez noč, ampak pozitiva je tista, ki nas bo pripeljala do konca tunela in mislim, da bo vse v redu," je dejala glede čiščenja in sanacije, ki jima je priča tudi sama. Poudarila pa je, da je treba poleg pomoči drugim poskrbeti tudi za svoje zdravje in paziti nase .

K pomoči pozvala tudi sledilce iz tujine

Nekdanja alpska smučarka Tina Maze je že v zadnjih dneh z grozo spremljala dogajanje na Koroškem, saj so prav to njeni domači kraji. "Že dva dni nimamo nobenih informacij iz Črne, ker ne dela signal. Vem, da ni več nobenega mostu in da nimajo vode in elektrike! Bodite močni in pomagajte eden drugemu," je v soboto zjutraj zapisala na Twitterju.

Na Instagramu je objavila tudi posnetek uničujoče povodnji."Poplave so v zadnjih nekaj dneh Črno na Koroškem pustile v ruševinah kot še nikoli prej. Osnovna infrastruktura je izbrisana, veliko hiš in podjetij poplavljenih. Slovenija je močna in si znamo pomagati," je dodala.