Na dopust ali pa v banko, neizdaja dokumentov tega ne sme ogroziti

Poročali smo, da je ministrstvo za javno upravo zdaj razširilo nabor bistvenih nalog, ki so po njihovem mnenju nujne za uresničevanje funkcij delovanja upravnih enot med stavko. Tako je med drugim odločilo, da se dokumenti izdajajo v vsakem primeru, ne le v nujnih primerih, kot je veljalo do zdaj v času stavke.

Ministrstvo: 'Dokumenti so nujne naloge.' Verk: 'To je zastraševanje'

Ker so se skoraj vse upravne enote odločile za stavko v sredo, ki je večinoma edini dan tudi s popoldanskimi uradnimi urami za stranke, so se morali tisti, ki so morali na hitro poskrbeti za veljavne potovalne dokumente, odpraviti v Celje.

Prav glede nalog, ki jih upravne enote (ne) opravljajo tudi med stavko, smo v času prvomajskih praznikov spraševali tudi v našem uredništvu. Navedeno je namreč, da so nujne naloge tiste, ki "zagotavljajo minimalni delovni proces, varnost ljudi in premoženja ali so nenadomestljiv pogoj za delo in življenje občanov ali organizacij". Dobili pa smo številna sporočila naših nejevoljnih bralcev, ki jih je zanimalo, zakaj denimo neizdaja osebnega dokumenta ni obravnavana kot vpliv na premoženje, če občan zaradi nezmožnosti poti v tujino ostane brez vplačanih sredstev, npr. za letalsko vozovnico ali potovalni aranžma?

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk pa pravi, da ne gre za nujne naloge. " To je zastraševanje in pritisk na zaposlene, " je poudaril Verk. Že prejšnji teden je dejal, da meni, da ministrstvo nima pristojnosti za širitev nabora obveznih nalog med stavko, saj te naloge določijo načelniki upravnih enot. Omenjeni sindikat je ministrstvo za javno upravo sicer ravnokar seznanil, da bo večina upravnih enot v sredo zaostrila stavko do izpolnitve stavkovnih zahtev.

Tam so za našo spletno stran potrdili, da je vsako leto v času pred prvomajskimi prazniki večja gneča, povečano število strank pa opažajo od spremembe oz. zmanjšanja števila uradnih ur na UE Ljubljana. "Posledično na UE Celje vlagajo vloge za (redno) izdelavo dokumentov, predvsem posamezniki s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana, saj so tam, kot stranke povedo, zaradi obveznega naročanja naročeni za oddajo vloge šele čez več kot en mesec, " so pojasnili.

UE Celje ima v primerjavi z ostalimi upravnimi enotami v državi poseben status zaradi sedeža Cetisa, ki izdeluje osebne dokumente. Celjska UE je edina upravna enota, kjer lahko dokumente naročite in prevzamete še isti dan. Predvsem zaradi Cetisa so hkrati ena redkih upravnih enot, ki ima ob četrtkih uradne ure na okencih za poslovanje s strankami.

Spomnili so, da od sredine marca do preklica vsako sredo poteka stavka na 54 upravnih enotah, takrat te izvajajo samo nujne naloge. Posledično to pomeni ostale dni, v času uradnih ur, več gneče in daljše čakalne vrste, so dodali. "Težko se bomo tudi v prihodnje spopadali z dolgimi vrstami pred okenci za stranke in njihovim nezadovoljstvom, predvsem v času, ko se ljudje odpravljajo na počitnice in potovanja," so opozorili.

Državljanom zato svetujejo, naj si dokumente uredijo pravočasno oz. vsekakor pred potekom na svoji "matični" upravni enoti.

Naši bralci so nam sicer zatrjevali, da so imeli na različnih upravnih enotah različne izkušnje glede (ne)strinjanja, da tudi izdaja dokumentov sodi med nujne naloge. "Pojasnjujemo, da na Upravni enoti Ljubljana kot njuno nalogo razumemo tudi vlogo za naročilo osebnega dokumenta za namene odhoda na že plačan dopust," so za 24ur.com zatrdili na ljubljanski upravni enoti.

Notranje ministrstvo: Izdaja dokumenta se mora tretirati kot nujna

Obrnili smo se tudi na ministrstvo za javno upravo. Odgovorili so nam, da je bil vsem upravnim enotam posredovan seznam bistvenih nalog, ki jih je treba izvajati v času stavke, in sicer po posameznih delovnih področjih, ki je bil usklajen z resorno pristojnimi ministrstvi. "Med drugim so na tem seznamu navedene mnoge naloge s področja upravnih notranjih zadev, konkretno tudi naloga izdaje potnega lista ali osebne izkaznice v nujnih primerih (to je v primerih, ko bi neizdaja dokumenta ogrozila življenje, varnost ali premoženje – kot slednje tudi že plačan dopust v tujini)," so pojasnili.

Dodali so, da je bilo hkrati vsem upravnim enotam sporočeno, da bo glede tega v primeru daljše stavke ministrstvo za notranje zadeve posredovalo podrobnejša navodila oziroma usmeritve.