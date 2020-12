Čez Dragonjo kmalu nov, varnejši most na hrvaško stran

"V postopku pogajanj med slovensko in hrvaško stranjo se je uskladilo besedilo sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja. Z dokončno sklenitvijo sporazuma bo omogočena obnova oziroma izgradnja novega cestnega mostu ter s tem varno odvijanje cestnega prometa na širšem območju obeh držav," so sporočili.

Vlada je 9. decembra na 43. redni seji sprejela poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev sporazuma med Vlado RS in Vlado RH o izgradnji cestnega mostu pri mejnem prehodu Dragonja. Ali to pomeni, da bomo na enem najbolj obremenjenih mejnih prehodov s Hrvaško kmalu dobili nov most, ki bo razbremenil poletne gneče? Na infrastrukturnem ministrstvu pojasnjujejo, da gre za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o upravljanju, vzdrževanju, rekonstrukcijah in nadomestnih gradnjah mostov v obmejnem pasu med državama, ki sta ga slovenska vlada in Odbor za zunanje zadeve DZ potrdila že leta 2015.

V okviru večkratnih dvostranskih srečanj s predstavniki hrvaških pristojnih institucij so namreč ugotovili, da obstoječi most ne ustreza tehničnim in infrastrukturnim pogojem, zato so sprejeli odločitev, da je treba zagotoviti varnejšo uporabo premostitvenega objekta oziroma omogočiti varnejši in hitrejši prehod državne meje potnikom, še posebej prebivalcem obmejnih območij. "V okviru sporazuma so opredeljeni projektni, premoženjskopravni in tehnični pogoji, ki so potrebni za gradnjo cestnega mostu ter dostopne ceste in pripadajoče infrastrukture," so pojasnili na pristojnem ministrstvu.

Izvajalca za gradnjo mostu bodo izbirali z mednarodnim javnim razpisom, objavo razpisa pa bodo izvedli v skladu s predhodnim dogovorom med organoma, pristojnima za izvajanje sporazuma. Nad deli v času gradnje mostu pa bodo bdeli inšpektorji, skupni predstavniki pristojnih služb obeh držav, ki jih bosta določila organa, pristojna za izvajanje sporazuma.

Kar zadeva stroške gradnje mostu, sta se državi sporazumeli o razdelitvi stroškov za projektantska, pripravljalna in izvajalska dela, in sicer tako, da stroške za projektno dokumentacijo za gradnjo mostu krije slovenska stran, stroške, ki se nanašajo na pridobivanje dovoljenj, pa krije vsaka država zase. Stroške gradnje mostu in ureditve vodnega korita na območju mostu krijeta obe državi v enakih deležih, stroške gradnje in prilagoditve dostopnih cest do mostu na območju posamezne države pa krije vsaka pogodbenica sama. Sicer pa natančna vrednost izgradnje mostu v tem trenutku še ni znana, saj bodo točno ceno pridobili v okviru postopka javnega razpisa za izvedbo del, vsaka pogodbenica pa bo od tega krila polovico skupne vrednosti.

Na pristojnem ministrstvu še pojasnjujejo, da bodo operativne podrobnosti glede izgradnje, upravljanja in vzdrževanja mostu uredili s posebnim sporazumom na ravni upravljavcev cest (na slovenski strani je to Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo), ki se trenutno usklajuje s hrvaško stranjo. "Izvedbene aktivnosti se bodo pričele v začetku naslednjega leta, natančna časovnica pa bo na operativni ravni usklajena oziroma opredeljena z obema upravljavcema, saj bo pri tem med drugim treba upoštevati tudi značilnosti prometnih tokov na tem območju,"so še pojasnili.

Spomnimo, da sta državi sicer že maja 2018 skupaj sanirali omenjeni most, in sicer sta izvedli preplastitev mostu v vrednosti okoli 10.000 evrov. Takrat so sicer napovedali, da bodo jeseni istega leta začeli z izgradnjo novega mostu, a se to ni zgodilo. Bomo torej kmalu le dočakali nov, varnejši most čez reko Dragonjo?