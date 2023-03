Na dražbi dresi, s katerimi lahko pomagate Urbanu

Slovenija spet dokazuje, da je dežela bistrih in srčnih ljudi. Že kar nekaj časa jo združuje dobrodelna akcija, v kateri z dobroto ljudi in tudi znanjem naših strokovnjakov skušamo pomagati malemu Urbanu Miroševiču, ki boleha za redko gensko boleznijo. Želijo namreč razviti terapijo, ki ne bi pomagala le njemu, ampak malim bolnikom po vsem svetu. Prav danes imate priložnost, da pomagate na dobrodelni dražbi, na kateri lahko kupite drese, ki so jih slovenski sodniki nosili na svetovnem prvenstvu v Katarju.