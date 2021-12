Na dražbi novih pet hišk v Stari Gavzi. Bo tudi tokrat izredno zanimanje?

Spet je sreda in z njo nova dražba priljubljenih počitniških hišk v naselju Stara Gavza na otoku Cres. Na tokratni, drugi dražbi, stečajni upravitelj Primorja prodaja še pet hišic v omenjenem počitniškem naselju, in sicer prenovljene hiške v prvi vrsti ob morju. Poleg te prednosti imajo hišice med redkimi v tem naselju tudi omogočen dostop z vozilom, zato lahko dražitelj tudi tokrat pričakuje visoke zneske.

V drugem sklopu se prodajajo hišice s številkami od 51 do 55, pri čemer so prve tri deli trojčka, zadnji dve pa dela dvojčka. Kvadratura treh manjših hišic je slabih 33 kvadratnih metrov, kvadratura večjih dveh pa dobrih 44 kvadratnih metrov. Izklicna cena za najmanjše tri enote je 63.734 evrov in 77.816 evrov za največji dve.

Počitniške hišice so bile zgrajene v letih od 1978 do 1981, deset od njih pa je bilo obnovljenih leta 2007. Med temi so hišice, ki so jih prodali prejšnjo sredo, ter hišice, ki so tokrat na dražbi.