Na dražbi proda(ja)li stanovanja v središču Izole

V Izoli so na javni dražbi prodajali sedem stanovanj v starem mestnem jedru. Šest jih je dobilo novega lastnika, sedmo - na naslovu Gregorčičeva 62 - pa bo predvidoma 10. julija spet na dražbi.

Skupaj je občina s prodajo zaslužila 677 tisoč evrov. "Za štiri stanovanja je varščino položilo več dražiteljev, ki so tudi aktivno sodelovali v dražbi, zato so bila prodana po višji ceni od izklicne. Iz tega naslova je Občina Izola prejela dodatnih 82.000 evrov," so zapisali v obvestilu za javnost. Vsa stanovanja potrebna temeljite prenove, kar pa odtehta privlačna lokacija v centru ribiškega mesteca.

Pridobljena sredstva nameravajo porabiti za obnovo drugih stanovanj ali za novogradnjo. Napovedali so tudi, da bodo že v ponedeljek na spletni strani Komunale Izola objavili razpis za dodelitev desetih neprofitnih stanovanj.