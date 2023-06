Na dražbi Zavašnikove mobilne hiške, montažna objekta in tlakovci

Aprila so posestvo družine Zavašnik v Spodnjih Pirničah v spremstvu Policije obiskali predstavniki finančne uprave in zarubili premičnine. Furs bo zdaj na dražbi prodajal zasežene mobilne hiške, dva montažna objekta, otroška igrala in že položene tlakovce. Ljubljansko okrajno sodišče je sicer pred dnevi objavilo elektronsko dražbo, na kateri bo iskalo kupca za celotno posestvo.

Finančna uprava bo na dražbi, ki bo julija, prodajala več premičnin, neuradno gre za zasežene premičnine družine Zavašnik. Kot je razvidno s spletne strani Fursa, je na voljo šest rabljenih in neopremljenih mobilnih hišk, izklicna cena je 5000 evrov. Premičnina se prodaja po načelu "videno-kupljeno", je brez garancije, reklamacija pa ni možna. Kupec mora mobilno hiško odpeljati na lastne stroške. icon-expand FOTO: Furs icon-chevron-left icon-chevron-right Furs bo na dražbi prodajal tudi rabljen jeklen kiosk v vrednosti 500 evrov ter otroško igralo in rabljen montažni objekt (lokal) – vrednost slednjih je ocenjena na 2000 evrov. Naprodaj bodo tudi že položeni tlakovci, ki jih mora kupec odstraniti in nato odpeljati. Izklicna cena je 6000 evrov. icon-expand Policija in dacarji so aprila obiskali parcelo Zavašnikovih. FOTO: Luka Kotnik Spomnimo. Posest družine Zavašnik v Spodnjih Pirničah je aprila letos obiskala Policija z dacarji. Zarubili so vse premičnine iz počitniških hišk, ki jih je družina zgradila na črno. Dolg naj bi znašal nekaj 100.000 evrov. Robert Zavašnik je takrat dejal, da gre za krajo njegovega premoženja. PREBERI ŠE Parcelo Zavašnikovih obiskala Policija in dacarji, zarubili so premičnine Kot smo poročali pred dnevi, bo Okrajno sodišče v Ljubljani julija na drugi elektronski dražbi iskalo kupca za celotno posest, ki ji pripadajo stanovanjski in gostinski objekt ter več zemljišč v Spodnjih Pirničah. Gre za posestvo družine Zavašnik in nekdanjo diskoteko Lipa. Zavašnikovi namreč ne plačujejo hipotekarnega lizinga, ki ga je Franc Zavašnik, oče Roberta Tomasa Zavašnika, vzel pred 12 leti, več kot 600 tisočakov pa je zavaroval z vsemi nepremičninami, ki jih družina poseduje na zemljišču pod Šmarno goro. PREBERI ŠE Nekdanja diskoteka Lipa drugič na dražbo, izklicna cena pa 460.500 evrov Nepremičninski kompleks v Spodnjih Pirničah, ki je ocenjen na dobrih 921.000 evrov, je možno kupiti samo v celoti. Izklicna cena na tokratni dražbi pa je 460.500 evrov. Nepremičnina s temno preteklostjo Prav pred klubom Lipa je 23. decembra leta 2005 množica do smrti poteptala tri najstnice. Robert Zavašnik je bil zaradi povzročitve splošne nevarnosti obsojen na pet let zapora, a kazni nikoli ni odslužil, saj se je do zastaranja skrival v Umagu na Hrvaškem. Prav tako pravice niso dočakali starši umrlih deklet, ki še vedno čakajo na dosojene odškodnine. Sodišče je staršem dosodilo odškodnine že pred več kot 10 leti, a ker Robert Zavašnik uradno nima premoženja, se jih mora vsaj delno poplačati iz denarja, ki bi ga dobili od dražbe.