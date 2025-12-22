Naslovnica
Slovenija

Na dobrodelno dražbo odtis slavne 'abrahamovke'

Ljubljana, 22. 12. 2025 16.25 pred 33 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Odtis stopinje slonice Gange

Ljubljanski živalski vrt ob zaključku Ganginega leta vabi k dobrodelni dražbi izvirnega odtisa stopinje slavne slonice. "Nastal je s potrpežljivim, zaupljivim treningom in veliko nagradami – Ganga ima namreč močno voljo, zato je ta edinstveni odtis resnično dragocen spomin na njeno jubilejno leto," ob tem poudarjajo v ZOO Ljubljana. Najvišja ponudba trenutno znaša 1000 evrov, dobrodelna dražba pa bo potekala do 10. januarja prihodnje leto.

ZOO Ljubljana zaključek tematskega leta Ganga 50 zaokrožuje s posebno dražbo odtisa stopinje slavne 'abrahamovke'.

"Ganga je simbol naravovarstva, saj je ambasadorka vseh izginjajočih vrst v naravnem okolju. Njen spominski odtis nosi aktualno sporočilo o pomembnosti ohranjanja našega skupnega planeta," pravijo v ljubljanskem živalskem vrtu.

Odtis stopinje slonice Gange
FOTO: Arhiv ZOO Ljubljana
FOTO: Arhiv ZOO Ljubljana

K sodelovanju na dobrodelni dražbi tako vabijo posameznike in podjetja, ki trajnost razumejo kot temeljno vrednoto ter želijo s svojim dejanjem pustiti pozitiven in trajen pečat v dobro narave.

Ekipa ZOO Ljubljana z odtisom
FOTO: Arhiv ZOO Ljubljana
FOTO: Arhiv ZOO Ljubljana

Vsi, ki bi želeli sodelovati, lahko svojo ponudbo oddajo najkasneje do 10. januarja 2026 – na blagajni ljubljanskega živalskega vrta ali preko obrazca na njihovi spletni strani. 

Nepozabno Gangino leto

Ganga – azijska slonica in karizmatična ambasadorka divjih slonov je letos praznovala 50. rojstni dan. Skozi jubilejno leto so v ZOO Ljubljana ob tem obiskovalce nagovarjali k razumevanju narave in varstvu ogroženih vrst. "Začeli smo s serijo izobraževalnih epizod 'Slonje sobote', ki jo na 14 dni delimo na družbenih omrežjih in jo 27. decembra zaključujemo z izborom najboljših utrinkov. V tem letu so bila priljubljena tudi mesečna srečanja z oskrbniki naše slonice, kjer so obiskovalci od blizu spoznali Gangin vsakdan. Poleti smo zgodbo o slonih ponesli izven živalskega vrta z razstavo 'Ganga 50 let ambasadorka slonov' na Gallusovem nabrežju v Ljubljani, izdali monografijo 'Ganga – 50 let ambasadorka slonov in ogroženega živalskega sveta'," naštevajo.

Preberi še Ganga 50 let proslavila s skokom v vodo, telovadbo in slastno torto

Vrhunec pa je bilo nepozabno praznovanje 16. avgusta z rojstnodnevno torto in slonje obarvanim programom za obiskovalce.

Ganga slon odtis stopinja dobrodelna dražba

Z novelo zakona do bolj skladnega regionalnega razvoja

Pokanje med prazniki: Policija beleži vse več prijav občanov

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stancka_si
22. 12. 2025 16.59
Ganga je kraljica našega ZOO
Odgovori
0 0
bibaleze
