Na dobrodelno dražbo odtis slavne 'abrahamovke'

ZOO Ljubljana zaključek tematskega leta Ganga 50 zaokrožuje s posebno dražbo odtisa stopinje slavne 'abrahamovke'.
"Ganga je simbol naravovarstva, saj je ambasadorka vseh izginjajočih vrst v naravnem okolju. Njen spominski odtis nosi aktualno sporočilo o pomembnosti ohranjanja našega skupnega planeta," pravijo v ljubljanskem živalskem vrtu.
K sodelovanju na dobrodelni dražbi tako vabijo posameznike in podjetja, ki trajnost razumejo kot temeljno vrednoto ter želijo s svojim dejanjem pustiti pozitiven in trajen pečat v dobro narave.
Vsi, ki bi želeli sodelovati, lahko svojo ponudbo oddajo najkasneje do 10. januarja 2026 – na blagajni ljubljanskega živalskega vrta ali preko obrazca na njihovi spletni strani.
Nepozabno Gangino leto
Ganga – azijska slonica in karizmatična ambasadorka divjih slonov je letos praznovala 50. rojstni dan. Skozi jubilejno leto so v ZOO Ljubljana ob tem obiskovalce nagovarjali k razumevanju narave in varstvu ogroženih vrst. "Začeli smo s serijo izobraževalnih epizod 'Slonje sobote', ki jo na 14 dni delimo na družbenih omrežjih in jo 27. decembra zaključujemo z izborom najboljših utrinkov. V tem letu so bila priljubljena tudi mesečna srečanja z oskrbniki naše slonice, kjer so obiskovalci od blizu spoznali Gangin vsakdan. Poleti smo zgodbo o slonih ponesli izven živalskega vrta z razstavo 'Ganga 50 let ambasadorka slonov' na Gallusovem nabrežju v Ljubljani, izdali monografijo 'Ganga – 50 let ambasadorka slonov in ogroženega živalskega sveta'," naštevajo.
Vrhunec pa je bilo nepozabno praznovanje 16. avgusta z rojstnodnevno torto in slonje obarvanim programom za obiskovalce.
