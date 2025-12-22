Na dobrodelno dražbo odtis slavne 'abrahamovke'

Ganga – azijska slonica in karizmatična ambasadorka divjih slonov je letos praznovala 50. rojstni dan. Skozi jubilejno leto so v ZOO Ljubljana ob tem obiskovalce nagovarjali k razumevanju narave in varstvu ogroženih vrst. "Začeli smo s serijo izobraževalnih epizod 'Slonje sobote', ki jo na 14 dni delimo na družbenih omrežjih in jo 27. decembra zaključujemo z izborom najboljših utrinkov. V tem letu so bila priljubljena tudi mesečna srečanja z oskrbniki naše slonice, kjer so obiskovalci od blizu spoznali Gangin vsakdan. Poleti smo zgodbo o slonih ponesli izven živalskega vrta z razstavo 'Ganga 50 let ambasadorka slonov' na Gallusovem nabrežju v Ljubljani, izdali monografijo 'Ganga – 50 let ambasadorka slonov in ogroženega živalskega sveta'," naštevajo.