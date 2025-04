Na drugem tiru opravljenih že več kot 80 odstotkov del

Kot je zatrdila Alenka Bratušek , projekt ostaja tako v časovnih kot tudi finančnih okvirih, ki so že določeni v investicijskem programu. Potrdila je, da je marec 2026 rok, ko bo vzpostavljena prevoznost. "S tem ne mislim, da bodo vlaki takrat že vozili po voznem redu, ne bodo. Bo pa vzpostavljena prevoznost in proga se bo testirala," je povedala.

Generalni direktor družbe 2TDK Matej Oset je ob robu ministričinega ogleda dejal, da so zelo ponosni na to, da je 80 odstotkov celotnega projekta končanega. Tudi sam je potrdil, da dela potekajo po načrtu in da zapletov ne pričakujejo. Spomnil je, da je pred njimi še vzpostavljanje vozne mreže z železniški tiri na togi podlagi, kar je označil za unikum v našem prostoru.

Ob robu obiska so spregovorili tudi o zahtevku za ustavitev del na odseku 1 zaradi zamud pri izvedbi del na viaduktu Glinščica. Tega je vložil konzorcij izvajalca gradbenih del na drugem tiru, nadzorni inženir DRI pa je ocenil, da je procesno neprimeren za obravnavo. Kot je danes pojasnil predstavnik DRI Marko Movrin, zahtevek za dodatnih 350 milijonov evrov označujejo za povsem neutemeljenega, zaradi česar ga je družba 2TDK v celoti zavrnila. Predstavniki Kolektorja so potrdili, da za zavrnjeni zahtevek pripravljajo odgovor, dokler ta ne bo pripravljen, pa zadeve ne komentirajo.

Bratuškova je še poudarila, da gradnja drugega tira predstavlja največji infrastrukturni projekt v državi, za katerega so v sklopu projekta opravili tudi največ geomehanskih in geoloških raziskav. Kljub temu je priznala, da tudi strokovnjaki, ki teren pregledujejo, ne morejo predvideti popolnoma vseh presenečenj, saj so bili med gradnjo soočeni tako z nepričakovanimi kraškimi pojavi kot plazovi in drugimi izzivi.