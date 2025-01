Na družbenih omrežjih se hvali, da je ustrelil zaščitenega kragulja

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije DOPPS je sporočilo, da so na družbenih omrežjih naleteli na srce parajočo fotografijo. Eden izmed uporabnikov je namreč delil podobo mrtvega kragulja, zraven pa je zapisal, da ga je ustrelil z zračno puško. Kot so poudarili v društvu, so primer prijavili Policiji, saj je kragulj zavarovana vrsta ptice.