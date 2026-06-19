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Slovenija

Na državni proslavi dva govorca: poleg predsednice še Janša

Ljubljana, 19. 06. 2026 13.00 pred 1 uro 5 min branja 30

Avtor:
STA M.S.
Nataša Pirc Musar sprejela novo vlado

Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Janez Janša, kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca.

Po besedah direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastjana Jeretiča bo 35-letnica samostojnosti in neodvisnosti v prvi vrsti poklon domovini in poklon pogumu tistim, ki so nam jo priborili. Ob letošnji proslavi želijo obuditi tudi spomin na enotnost, "ki nam je v tistih zgodovinskih časih omogočila, da smo si izborili našo državnost". Želeli bi torej, da bi tudi prihodnje generacije dosegle takšno temeljno nacionalno enotnost, kot smo jo uspešno zgradili konec 80. let in je s časom nekako splahnela, je na novinarski konferenci dejal Jeretič.

"Ne glede na vse razlike med nami moramo živeti skupaj in zato se moramo naučiti tudi, kako doreči to našo medsebojnost," je dejal. Zato so se po njegovih besedah na koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve odločili, "da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca". Na proslavi bosta namreč govorca tako predsednica republike kot premier. S tem želijo po Jeretičevih besedah pokazati, "da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država".

O tej odločitvi je spregovoril tudi predsednik koordinacijskega odbora Jelko Kacin. "Prav je, da institucije med seboj sodelujejo. Mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih institucij nastopili skupaj, da bi dali prava sporočila o tem, da skupaj zmoremo več, bolje in hitreje," je poudaril Kacin. Zaostanek je treba po njegovih besedah nadoknaditi in upajo, "da bo ta slovesnost, ki bo povezovala vse, k temu prispevala svoj opazen delež".

Sprejem vlade pri predsednici države
Sprejem vlade pri predsednici države
FOTO: Aljoša Kravanja

Po besedah Jeretiča in Kacina so odločitev o dveh govorcih v odboru sprejeli soglasno, medtem pa so v uradu predsednice republike pojasnili, da je predstavnica urada v koordinacijskem odboru predlagala, da se ohrani dosedanja praksa enega govorca. Po navedbah urada je ob tem tudi prosila, da se to njeno stališče natančno zabeleži v zapisnik seje odbora.

A je po Kacinovih besedah predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišejo, da urad predsednice dvema govorcema ne nasprotuje, ne ve pa, "kaj se je dogajalo na Erjavčevi". Kot je dejal, so ugotovili, da je prevladovala želja po polnem sodelovanju. "Verjamem, da bosta oba, tako predsednica države kot predsednik vlade, maksimalno izkoristila priložnost, da nagovorita čim več ljudi in da jim pojasnita, da je v sodelovanju moč in kakovost".

Po besedah režiserja proslave Romana Končarja bo imela proslava "naboj poklona slovenskemu jeziku", ki je po njegovem mnenju najbolj indikativni element nekega naroda. "Proslava ima svoj naboj v srčnosti, med katero po mojem mnenju sodi domoljubje," je dejal Končar in sklenil, da bo proslava "srčna in polna ljubezni".

'Državna proslava ni proslava Nataše Pirc Musar ali Janeza Janše'

V Uradu predsednice so medtem v odzivu zapisali, da državna proslava ni proslava Nataše Pirc Musar ali Janeza Janše ali katerega koli drugega politika.

"Je proslava v čast državi, naši eni in edini domovini ter vsem njenim ljudem. Predsednica republika se je do sedaj udeležila prav vseh državnih proslav – iz spoštovanja do države. In s to prakso bo nadaljevala tudi v prihodnje," so navedli. 

Kot so dodali, na spremembe sklepa nimajo vpliva in se o tem z njimi prehodno ni nihče posvetoval. "Kaj je botrovalo takšni odločitvi, pa je vprašanje za vlado oz. predsednika Koordinacijskega odbora. Glede na besede predsednika odbora na današnji novinarski konferenci, o potrebnem sodelovanju med institucijami, pa bi vsekakor pričakovali, da bi bil z UPRS opravljen predhodni posvet."

Spomnili so, da je imel na vseh dosedanjih proslavah ob dnevu državnosti nagovor le predsednik države, izjemi sta le leti 2007, ko se takratni predsednik Janez Drnovšek zaradi spora s premierjem Janezom Janšo proslave ni udeležil ter leto 2021, ko so na proslavi poleg takratnega predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika vlade Janeza Janše spregovorili še nekateri visoki gostje iz tujine.

Predstavnica UPRS v Koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve dr. Ula Tomaduz je glede predloga, da bi bila na tokratni proslavi ob dnevu državnosti slavnostna govorca dva dejala, da takšnega sklepa ne podpira in opozorila, da UPRS podpira ohranitev dosedanje prakse enega govorca, v tem primeru predsednice republike, so pojasnili v uradu. "Dr. Tomaduz je ob tem tudi prosila, da se to njeno stališče natančno zabeleži v zapisnik seje odbora. Ni pa glasovala proti sklepu, saj ni želela, da bi bil njen glas proti morebiti zmotno in manipulativno interpretiran, da predsednica republike na državni proslavi ne želi biti slavnostna govornica."

Proslava na Trgu republike, scenarij pripravil Pirkovič

Državna proslava ob dnevu državnosti bo sicer potekala v sredo na Trgu republike, scenarij zanjo je pripravil Igor Pirkovič, režijo pa podpisuje Končar. Kulturno-umetniški program bo po navedbah Ukoma skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi. Na odru bodo nastopili vrhunski slovenski umetniki in umetnice različnih generacij, ki bodo s svojimi interpretacijami povezali zgodovinski spomin z ustvarjalno močjo sodobne Slovenije. Posebna pozornost bo namenjena mladim ustvarjalcem.

Pri izvedbi bodo sodelovali Simfonični orkester in Mešani pevski zbor Crescendo ter Otroški pevski zbor Osnovne šole Alojzija Šuštarja. Glasbeni program bo prežet z domoljubno vsebino, recitali pa bodo obudili misli in besede velikanov slovenske književnosti, med njimi Srečka Kosovela, Ivana Cankarja, Dragotina Ketteja, Antona Aškerca, Lili Novy in Josipa Stritarja, so sporočili iz Ukoma.

Po Kacinovih besedah bodo prizorišče poleg ešalonov policije in Slovenske vojske tokrat prvič preletela tudi letala za gašenje požarov.

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KOMENTARJI30

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luna64
19. 06. 2026 15.09
najbrž nam bo končno povedal,kje skriva na stotine milijonov denarja od orožja.
Odgovori
+1
1 0
mario7
19. 06. 2026 14.58
Predsednica države naj ob tej priložnosti pazi na žepe in morebitni nakit če ga nosi.
Odgovori
+0
1 1
V.Sam
19. 06. 2026 14.47
Govor na Dan državnosti pripada predsednici države Slo in ne predsedniku vlade.
Odgovori
+2
3 1
MasteRbee
19. 06. 2026 14.55
imeli smo že oba in še častnega govorca.
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
19. 06. 2026 14.57
razen, ce se ne dogovori drigace
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+1
1 0
jutri bolje bo
19. 06. 2026 14.41
Ja bi zapisal, poleg Janše še Predsednica.
Odgovori
+3
4 1
MasteRbee
19. 06. 2026 14.36
Dva govorca, dva pogleda na osamosvojitev.
Odgovori
+0
2 2
MasteRbee
19. 06. 2026 14.38
razlika je samo v letih, 45 in 91.
Odgovori
+0
2 2
nopino
19. 06. 2026 14.28
Naboj poklona slovenskemu jeziku naj bi bil moto letošnje proslave. Ne vev kako gre to skupaj, ko so predniki današnje desnice prisegli nemškemu rajhu a sam furer je izrazil željo: Naredite mi to deželo nemško. Verjetno ni imel v mislih nemško deželo s slovenskim jezikom.
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-1
3 4
Samo navijač
19. 06. 2026 14.26
Pa kaksni politiki . Slovenski drzavljani so ,smo imeli glavno besedo za osamosvojitev !!! Kaksni politiki . Ti izdajalci so nam poturili ta kosovarski exsodus ,fuj.
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+6
6 0
Fluxx
19. 06. 2026 14.23
Osamosvijili so nam denar iz denarnic. To je pa ta dosežek.
Odgovori
+8
8 0
tron3
19. 06. 2026 14.17
Dva, ki nimata nič skupnega z osamosvojitvijo Slovenije, razen polne žepe!!!
Odgovori
+9
11 2
Ali63
19. 06. 2026 14.16
JJ mora tudi na proslavi lagat celi Sloveniji. FUJ!!
Odgovori
+8
12 4
Samo navijač
19. 06. 2026 14.14
Kod prvo da se ukinejo vsi socijalni transferji,nato da se jim onemogoci zaposlovanje, le tako jih prisilis da zapustijo Slovenijo . Ostanejo brez denarja in to jih prisili da odidejo.
Odgovori
+4
9 5
AleksanderS
19. 06. 2026 14.13
lepo, da bosta 2 govornika . Še lepše pa je , da ni več Goloba in une Urske
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-6
7 13
Voly
19. 06. 2026 14.19
Še eden tistih, ki ne gre spat brez doze Nove TV!
Odgovori
+8
10 2
Samo navijač
19. 06. 2026 14.10
Slovenski drzavljani nismo krivi za tole kosovarsko katastrofo. Izkljucno vsi izdajalski politiki. Sram ,sram in se enkrat sram vas je lahko. Pri 15 % kosekov bodo zahtevali dvojezicne table !!!
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+5
10 5
kunccix
19. 06. 2026 14.10
Samo predsednik/ca države bi morala imeti govor! Kdo bo poslušal samoimenovanega osamosvojitelja, ki je hotel in zahteval od nas, da napademo vojašnice. Še sreča za dr.Drnovška in g. Kučana in njunega znanja diplomacije, da nas ni padlo pod streli agresorja ogromno teritorialcev.
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+6
12 6
cirenij
19. 06. 2026 14.16
Ja, hvala Bogu! Bila bi katastrofa in vprašanje, kaj bi se zgodilo z našo lepo Slovenijo? V kasarnah so bili tudi naši otroci, ki so služili vojaški rok in jih zdaj mogoče ne bi bilo neč.
Odgovori
+6
9 3
cirenij
19. 06. 2026 14.17
In mogoče bi Slovenija gorela!?
Odgovori
-1
4 5
televizija2000
19. 06. 2026 14.04
Samo en govornik. Predsednik države. Vse drugo je balast
Odgovori
+5
14 9
oberzajebant
19. 06. 2026 14.02
Kriminalec nam bo pridigal.....
Odgovori
+10
16 6
Samo navijač
19. 06. 2026 14.01
Kar je prilezlo nezamonito takoj deport in pa poravnat racune . Slovenija ni socialna ustanova poravnajte stroške in pa odhod .
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+2
6 4
Samo navijač
19. 06. 2026 13.59
Samostojnost bo sla v maloro. Izdajalski politiki sram vas je lahko. Tazadnji ste ki lahko imate sploh kaksen govor. Slsovenija je za Slovence. Ne za kosovarje.
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+5
9 4
Majzelj
19. 06. 2026 13.56
Pri samostojnosti je pa, mormo priznat imel Janša malo več zraven kot sedanja predsednica...
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-5
9 14
mr_green
19. 06. 2026 14.01
Janša je ukazal napade na vojašnice, ki bi Slovenijo spremenili v Bosno.
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+12
18 6
chubba
19. 06. 2026 14.04
Koga bi pa ti napadel drugega kot JLA takrat, ki je odkrito grozila z napadi na Slovenska mesta???
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-5
7 12
cirenij
19. 06. 2026 14.07
Hvala Bogu, da so pametnejši preprečili napad na vojašnice, kar je ukazal JJ. Danes Slovenija kot taka, ne bi več obstajala. Pa v vojašnicah so bili tudi naši fantje. In taki, ki so poveljevali iz kleti in pisarn, se kitijo z "zmago"
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+8
13 5
optimist11
19. 06. 2026 14.28
Ja, predvsem pilota Merljaka...
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+5
5 0
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