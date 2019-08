Na DUTB prispelo več ponudb za najem pohorskih hotelov

"Do izteka roka za oddajo nezavezujočih ponudb za najem turističnih nepremičnin na Mariborskem Pohorju je DUTB prejela več ponudb, ki bodo preučene in obravnavne s strani pristojnih organov odločanja. Več informacij o predmetnem najemnem postopku vam trenutno ne moremo posredovati," so za STA povedali na DUTB.

Novo zbiranje nezavezujočih ponudb za najem hotelov na Mariborskem Pohorju so objavili pred dvema tednoma, rok za oddajo se je iztekel v petek. Ponudba zajema štirizvezdični hotel Arena s 60 sobami, velnesom in 18.400 kvadratnimi metri površin okoli hotela ter hotela Bolfenk s štirimi in Videc s tremi zvezdicami in skupno 50 sobami, 26 apartmaji in 15.500 kvadratnimi metri zunanjih površin, ki vključujejo tudi nogometno igrišče.

Najemno razmerje se bo po napovedih DUTB sklenilo za določeno obdobje vsaj pol leta ali več z začetkom 1. septembra letos ter vsaj do konca februarja 2020 in z možnostjo podaljšanja.