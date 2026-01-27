Na dveh pokopališčih oskrunil več kot 100 grobov, povzročil ogromno škode

Izjavo za javnost bo dal komandir Policijske postaje Koper Ensad Nadarević ob 11. uri.
Povzročil najmanj 20.000 evrov škode
Kot smo poročali, so koprski policisti 26. in 27. decembra na dveh ločenih pokopališčih na območju Mestne občine Koper obravnavali oskrunitev in poškodovanje skupno kar 110 grobov. Neznanec je v dveh dneh na dveh ločenih pokopališčih z grobov pokradel tudi več različnih predmetov. Po nestrokovni oceni je s tatvinami in oskrunitvijo grobov povzročil za najmanj 20.000 evrov škode. Za obe kaznivi dejanji je predvidena kazen do treh let zapora.
Na prvem pokopališču je storilec v času od božiča do državnega praznika pristopil do 79 različnih grobov in jih poškodoval, razdrl ali drugače hudo oskrunil. Pri tem si je protipravno prilastil različne nagrobne predmete ter tako po nestrokovni oceni povzročil za približno 15.000 evrov škode. Na drugem pokopališču je neznani storilec na isti način oskrunil 31 grobov in s tem povzročil za najmanj 5000 evrov škode.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.