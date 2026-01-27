Naslovnica
Črna kronika

Na dveh pokopališčih oskrunil več kot 100 grobov, povzročil ogromno škode

Koper, 27. 01. 2026 09.57 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
Ne.M.
Grob

Policisti in kriminalisti Policijske postaje Koper so uspešno zaključili preiskavo kaznivega dejanja O Oviranje pogreba in skrunitev grobov in tatvina na območju Mestne občine Koper. Storilec je poškodoval skupno kar 110 grobov in s tem povzročil najmanj 20.000 evrov škode.

Izjavo za javnost bo dal komandir Policijske postaje Koper Ensad Nadarević ob 11. uri.

Povzročil najmanj 20.000 evrov škode

Kot smo poročali, so koprski policisti 26. in 27. decembra na dveh ločenih pokopališčih na območju Mestne občine Koper obravnavali oskrunitev in poškodovanje skupno kar 110 grobov. Neznanec je v dveh dneh na dveh ločenih pokopališčih z grobov pokradel tudi več različnih predmetov. Po nestrokovni oceni je s tatvinami in oskrunitvijo grobov povzročil za najmanj 20.000 evrov škode. Za obe kaznivi dejanji je predvidena kazen do treh let zapora.

Na prvem pokopališču je storilec v času od božiča do državnega praznika pristopil do 79 različnih grobov in jih poškodoval, razdrl ali drugače hudo oskrunil. Pri tem si je protipravno prilastil različne nagrobne predmete ter tako po nestrokovni oceni povzročil za približno 15.000 evrov škode. Na drugem pokopališču je neznani storilec na isti način oskrunil 31 grobov in s tem povzročil za najmanj 5000 evrov škode.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
27. 01. 2026 11.00
To je kak satanist
Odgovori
0 0
Nebodijetreba
27. 01. 2026 10.55
Pa ne mi reči, da tega nihče ni videl, da policija ni našla sledov ... Spet bo ostalo brez kaznovanja, kar bo zgled vandalom kot marsikateri drug primer. Naj spomnim na aktualni primer skupine mladoletnikov v Račah, ki je v past zvabila moškega, ga oropala, trpinčila ... Kaj mislite, kje so dobili zgled? Pri primeru izpred leta, ko se je podobno, če ne še huje, zgodilo z županom iz okilice Ptuja ... Javnost ga je cefrala do onemoglosti, o mladcih, ki so organizirali in izvedli dejanje, pa nič! Ali ne bi bilo potrebno dovolj glasno spregovoriti, da so storili kriminalno dejanje, za katerega bodo ustrezno odgovarjali ... in kako so (?) V resnici odgovarjali. Primer v Račah pa so izvedli celo mladoletniki, ki so odlično poučeni, kako jim nihče nič ne more! Kdaj se bodo odgovorni zganili in kaj ukrenili na tem področju?! Kam pelje mladino ta pot, kaže vedno več podobnih primerov.
Odgovori
+1
1 0
sivabrada
27. 01. 2026 10.17
In kaj smo izvedeli ? NIČ.
Odgovori
+5
5 0
Buci in Bobo
27. 01. 2026 10.28
Ob 11ih bo več ...
Odgovori
0 0
Ud lete.
27. 01. 2026 10.08
Ime, priimek, slika?
Odgovori
+4
4 0
borjac
27. 01. 2026 10.08
Kaznovati , kaznovati , KAZNOVATI , finančno , in z zaporom in to hitro , ne pa čez 3 leta , TAKOJ STROGO KAZNOVATI , in nikar ne iščite olajševalnih okoliščin že pred sojenjem , češ otrok je zafrustriran ker mu očka ni kupil vaniljinega sladoleda ko je imel 4 leta .....
Odgovori
+9
9 0
