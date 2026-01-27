Na dveh pokopališčih oskrunil več kot 100 grobov, povzročil ogromno škode

Izjavo za javnost bo dal komandir Policijske postaje Koper Ensad Nadarević ob 11. uri.

Povzročil najmanj 20.000 evrov škode

Kot smo poročali, so koprski policisti 26. in 27. decembra na dveh ločenih pokopališčih na območju Mestne občine Koper obravnavali oskrunitev in poškodovanje skupno kar 110 grobov. Neznanec je v dveh dneh na dveh ločenih pokopališčih z grobov pokradel tudi več različnih predmetov. Po nestrokovni oceni je s tatvinami in oskrunitvijo grobov povzročil za najmanj 20.000 evrov škode. Za obe kaznivi dejanji je predvidena kazen do treh let zapora.