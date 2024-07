Ta znamka je proslavila prihod nove serije telefonov z nastopom Žana Serčiča

OGLAS

Globalna tehnološka blagovna znamka HONOR je ekskluzivno za slovensko premiero telefonov serije HONOR 200 nove naprave predstavila na zeleni terasi azijske restavracije Shambala. Poleg osvežilnih koktejlov in izvrstnih azijskih krožnikov so gostje sodelovali v ustvarjanju portretov z umetno inteligenco na HONOR-jevih kamerah ter spoznali nekaj funkcij novih telefonov, ki združujejo umetnost in tehnologijo. Predstavitev nove serije je popestril tudi talentirani Žan Serčič, ki je s svojimi prijetnimi melodijami ustvaril čudovit uvod v poletje.

Nova serija telefonov HONOR 200: HONOR je na dogodku izpostavil sodelovanje s pariškim Studiem Harcourt in napovedal novo z modnim fotografom Rankinom.

Sodelovanje s pariškim Studiem Harcourt in svetovno znanim modnim fotografom Rankinom HONOR je na dogodku izpostavil sodelovanje s pariškim Studiem Harcourt in napovedal novo z modnim fotografom Rankinom. Gostom je omogočil iz prve roke preizkusiti zmogljivosti portretnih studiev, ki jih je zagotovil Studio Harcourt. To sodelovanje poudarja sposobnosti kamer serije HONOR 200, ki omogočajo zajemanje profesionalnih portretov in drugih visokokakovostnih fotografij studijske kakovosti kar na pametnih telefonih. Z združevanjem strokovnega znanja in izdelave Studia Harcourt z vrhunskimi zmogljivostmi umetne inteligence na ravni platforme HONOR 200 Pro uporabnikom omogoča upravljanje svetlobe in sence na podlagi portretov kakovosti studijskega razreda – tako, da vsakič dobijo popolno fotografijo. O prihajajočem sodelovanju s priznanim portretnim fotografom Rankinom, ki je svetovno znan po svojih ikoničnih fotografijah slavnih osebnosti - vključno s kraljico Elizabeto II., Davidom Bowiejem in Kate Moss, napovedujejo več razkriti tekom poletja. Dogodka se je udeležil tudi Peter Zhu Di, generalni direktor podjetja HONOR za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Avstrijo, ki pravi: "Ponosni smo, da lahko predstavimo najnovejši mejnik na naši poti: serijo HONOR 200 – mojstra portretov. Glavna značilnost serije HONOR 200 je napredna portretna fotografija z umetno inteligenco, razvita v sodelovanju s Studiem Harcourt in priznanim fotografom Rankinom, ki ponuja portrete studijske kakovosti z glavno kamero 50 MP in specializiranimi slogi Harcourt za osupljive slike profesionalne kakovosti." Telefona serije HONOR 200 – HONOR 200 in HONOR 200 Pro, sta vse do 14. julija 2024 pri vseh slovenskih mobilnih operaterjih na voljo v sklopu posebne ponudbe. Ob nakupu HONOR 200 ali HONOR 200 Pro do 14. julija tako prejmete kar nekaj daril ob nakupu. Več informacij TUKAJ. HONOR je z novo serijo 200 ponovno dokazal svojo zavezanost k inovacijam, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo. Z vrhunskimi funkcijami in dizajnom, ki je vedno navdihnjen z naravo, je serija HONOR 200 pripravljena na preoblikovanje življenjskih slogov uporabnikov po vsem svetu, tudi v Sloveniji.

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

