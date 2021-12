Na embalaži piva po novem zapisana tudi energijska vrednost

Člani združenja so se s podpisom zavezali, da bodo do konca leta 2022 na vseh svojih izdelkih prostovoljno navajali tudi energijsko vrednost piva. "Tudi vse ostale pivovarje in druge proizvajalce alkoholnih pijač vabimo, da se partnersko pridružijo naši pobudi za prostovoljno navajanje sestavin izdelka in energijske vrednosti alkoholnih pijač," je spodbudil predsednik Združenja slovenskih pivovarn Jernej Smolnikar .

V Evropi trenutno več kot 93 odstotkov pivovarjev navaja sestavine na etiketah

Okoli 86 odstotkov jih že označuje tudi energijsko vrednost piva. V Sloveniji vsi pivovarji že navajajo sestavine, energijsko vrednost piva pa lahko potrošniki od leta 2019 zasledijo na izdelkih Pivovarne Laško Union in na etiketah nekaterih manjših slovenskih pivovarjev. Septembra 2019 je namreč Združenje slovenskih pivovarn skupaj z drugimi evropskimi nacionalnimi združenji pivovarjev podpisalo memorandum o proaktivnem delovanju pivovarjev na področju informiranja potrošnikov.

Uresničili večletna prizadevanja

Danes je tako 19 slovenskih pivovarn, vključno z največjo, podpisalo zavezo o prostovoljnem navajanju energijske vrednosti na etiketah. Manjše pivovarne, ki so podpisnice zaveze, sicer predstavljajo 81 odstotkov vse prodaje piva malih slovenskih pivovarjev. "Podpis zaveze je rezultat večletnih prizadevanj pivovarjev čim bolje informirati in ozaveščati potrošnika o pomenu piva in odgovornem pitju. Gre za zavezo, ki je v skladu z zakonodajo EU in je pri mnogih pivovarjih dopolnjena z informacijami na digitalnih platformah," je povedala direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc.

V pivovarskem sektorju so prepričani, da ni nobenega razloga, da potrošniki ne bili seznanjeni s seznamom sestavin ali energijsko vrednostjo brezalkoholnih pijač in da ne bi imeli dostopa do enakovrednih informacij za alkoholne pijače z več kot 1,2 odstotka volumskega deleža alkohola.

Smolnikar je pojasnil, da je bila ta zaveza zadnja leta ena od prioritet pri njihovem delu. Prepričan je, da ne gre samo za transparentnost, ampak so tudi kupci vse zahtevnejši in tudi napovedujejo trende, kot je brezalkoholno pivo.

S tem se je strinjal tudi kmetijski minister Jože Podgoršek, saj po njegovem mnenju potrošniki postajamo vse zahtevnejši in radi vemo, kaj kupujemo. Pohvalil pa je tudi dobro sodelovanje pivovarjev, saj se je s skupnimi močni lažje spopadati z izzivi. "Ponosen sem, da je tudi ta sektor spoznal, da je povezovanje ena najpomembnejših aktivnosti za dolgoročno stabilnost oziroma preživetje. Tega nas je še posebej naučila zadnja kriza, ki je med drugim močno prizadela tudi male pivovarje. S tem podpisom tudi dokazujete, da se zavedate, da niste drug drugemu konkurent, ampak se s ponudbo dopolnjujete," je dejal.

Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Aleš Cantarutti je v svojem govoru poudaril pomen pivovarstva v Sloveniji kot gospodarske dejavnosti in tradicije pivovarstva, pozdravil pa je tudi, da sektor s podpisom zaveze sprejema odgovornost. "Odgovoren odnos do potrošnikov gradi njihovo zaupanje, zagotavlja transparentnost ter sledi globalnim ciljem trajnosti in odgovornega pitja alkohola," je dejal. Obenem je tudi spomnil, da je bila pred nekaj meseci podpisana tudi zaveza proizvajalcev brezalkoholnih pijač, s katero so se zavezali k znižanju vsebnosti sladkorja.