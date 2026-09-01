Na enem najbolj obremenjenih odsekov znova sprostili promet

Po obeh smernih voziščih, po dveh prometnih pasovih v vsako smer, je promet stekel v zgodnjih jutranjih urah. Ponovno je odprt tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.
Ponovna vzpostavitev prometa po obeh smernih voziščih sicer še ne pomeni, da bodo na odseku takoj odpravljeni vsi elementi začasne prometne ureditve. Na smernem vozišču proti Ljubljani bo sprva veljala omejitev hitrosti 60 km/h, saj bo med voznim in prehitevalnim pasom ostala začasna varnostna ograja. "Ta bo omogočala izvedbo zaključnih del v sredinskem ločilnem pasu, ki jih zaradi trenutnega dvosmernega poteka prometa po eni polovici avtoceste ni mogoče izvesti že v času sedanje prometne ureditve," pravijo na Darsu.
Septembra so tako predvidene še posamezne zapore smernega vozišča proti Ljubljani, praviloma ob koncih tedna in v času manjših prometnih obremenitev. V času teh zapor bo promet v smeri proti Ljubljani preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, medtem ko bo v smeri proti Mariboru še naprej potekal po avtocesti. V okviru zaključnih aktivnosti bodo izvedena tudi končna testiranja novo vgrajene elektrostrojne opreme.
Načrtovana je tudi še ena popolna zapora avtoceste v obeh smereh zaradi izvedbe simulacijskega preizkusa požara v obnovljenih predorih.
Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico se medtem obsežna obnovitvena dela nadaljujejo. Enako tudi med Domžalami in razcepom Zadobrova. Tam bodo dela predvidoma zaključena novembra, čez zimo nato sledi premor, spomladi pa se bodo znova nadaljevala in predvidoma zaključila jeseni prihodnje leto.
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