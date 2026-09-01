Na enem najbolj obremenjenih odsekov znova sprostili promet

Po obeh smernih voziščih, po dveh prometnih pasovih v vsako smer, je promet stekel v zgodnjih jutranjih urah. Ponovno je odprt tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Ponovna vzpostavitev prometa po obeh smernih voziščih sicer še ne pomeni, da bodo na odseku takoj odpravljeni vsi elementi začasne prometne ureditve. Na smernem vozišču proti Ljubljani bo sprva veljala omejitev hitrosti 60 km/h, saj bo med voznim in prehitevalnim pasom ostala začasna varnostna ograja. "Ta bo omogočala izvedbo zaključnih del v sredinskem ločilnem pasu, ki jih zaradi trenutnega dvosmernega poteka prometa po eni polovici avtoceste ni mogoče izvesti že v času sedanje prometne ureditve," pravijo na Darsu.