Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na enem najbolj obremenjenih odsekov znova sprostili promet

Dramlje, 01. 09. 2026 09.03 pred 58 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.S.
Odstranitev zapore

Dars je sinoči sprostil promet po obnovljenem cestišču štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Dela na tem odseku so trajala več kot leto dni in povzročala večkilometrske zastoje.

Po obeh smernih voziščih, po dveh prometnih pasovih v vsako smer, je promet stekel v zgodnjih jutranjih urah. Ponovno je odprt tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Ponovna vzpostavitev prometa po obeh smernih voziščih sicer še ne pomeni, da bodo na odseku takoj odpravljeni vsi elementi začasne prometne ureditve. Na smernem vozišču proti Ljubljani bo sprva veljala omejitev hitrosti 60 km/h, saj bo med voznim in prehitevalnim pasom ostala začasna varnostna ograja. "Ta bo omogočala izvedbo zaključnih del v sredinskem ločilnem pasu, ki jih zaradi trenutnega dvosmernega poteka prometa po eni polovici avtoceste ni mogoče izvesti že v času sedanje prometne ureditve," pravijo na Darsu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Septembra so tako predvidene še posamezne zapore smernega vozišča proti Ljubljani, praviloma ob koncih tedna in v času manjših prometnih obremenitev. V času teh zapor bo promet v smeri proti Ljubljani preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, medtem ko bo v smeri proti Mariboru še naprej potekal po avtocesti. V okviru zaključnih aktivnosti bodo izvedena tudi končna testiranja novo vgrajene elektrostrojne opreme.

Preberi še Glavna dela pri Dramljah zaključena, drugod ne. Vrtovec nezadovoljen

Načrtovana je tudi še ena popolna zapora avtoceste v obeh smereh zaradi izvedbe simulacijskega preizkusa požara v obnovljenih predorih.

Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico se medtem obsežna obnovitvena dela nadaljujejo. Enako tudi med Domžalami in razcepom Zadobrova. Tam bodo dela predvidoma zaključena novembra, čez zimo nato sledi premor, spomladi pa se bodo znova nadaljevala in predvidoma zaključila jeseni prihodnje leto.

dars promet dramlje

Golob zavrača imuniteto, odločanje DZ o tem 'nepotrebno'

Začenja se zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu

24ur.com Prometni kolaps na primorski avtocesti, Dars s tehničnimi težavami
24ur.com Zaradi prevrnjenega tovornega vozila zaprta pomurska avtocesta
24ur.com Na primorski avtocesti večkilometrski zastoj
24ur.com Sneg ohromil promet po državi: do večera se razmere niso umirile
24ur.com Burja, dela na cesti in nesreče ovirali promet
24ur.com Ko Dars dela, promet stoji: na primorski avtocesti se čaka več kot uro
24ur.com Po 16 urah na 'primorki' odstranili posledice nesreče
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DRmed
01. 09. 2026 10.02
mene pa zanima če bo kdaj kdo odgovarjal zaradi nesrec na nestrokovno postavljenih zaporah na avtocestah, na primorskem delu je že kar nekaj ljudi umrlo točno pri delavnih zaporah
Odgovori
0 0
01. 09. 2026 09.57
Kaki premor, zime so mile…dela se naj nadaljujejo..al se bo spet pocakalo na poletje???
Odgovori
+1
1 0
Pamir
01. 09. 2026 09.54
Nesposobna vlada, kolone povsod v janšariji.
Odgovori
-3
1 4
Razsuti Tovor
01. 09. 2026 09.50
Res lep biznis, odpreš gradbišče in vlečeš dela čez celo leto. Odgovorni so na dopustu, verjetno na novi jadrnici.
Odgovori
+3
3 0
Srčni kralj
01. 09. 2026 09.38
nesposobneži
Odgovori
+1
3 2
Bebo2
01. 09. 2026 09.33
ni mi jasno kako lahko nekaj pacajo tako dolgo? dejansko se sploh ne spomnim več, kdaj je bila cesta do MB prevozna normalno.
Odgovori
+6
8 2
Razsuti Tovor
01. 09. 2026 09.54
Hitro cesto med Vipavo in Nanosom pacajo že 2 leti, tokrat je zaprta do novembra. Če imaš res srečo, vidiš tam delat 3 ljudi, po 17 uri nikjer nobenega, med vikendi nikjer nobenega. Še oslu bi bilo jasno, da je tu nekaj hudo narobe.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Dragi šolarji, pogumno v novo šolsko leto
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Lahko obšolske dejavnosti vzgojijo bolj sočutne najstnike?
Lahko obšolske dejavnosti vzgojijo bolj sočutne najstnike?
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
zadovoljna
Portal
Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost
Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
vizita
Portal
Kaj pomeni, če imate zjutraj grenak okus v ustih?
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
cekin
Portal
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
moskisvet
Portal
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere
Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
dominvrt
Portal
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
okusno
Portal
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Čao Bela
Čao Bela
Premiera
Premiera
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907