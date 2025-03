Na enem največjih vinskih sejmov tudi trije slovenski vinarji

Novo priznanje za slovenske vinarje, ki nadaljujejo uspešno tradicijo tudi v tujini. Najdete jih lahko pravzaprav že na vsakem največjem vinskem sejmu, tokrat v Miamiju, kjer se predstavljajo najboljša vina na svetu. Eden najvplivnejših vinskih kritikov James Suckling vina izbere, oceni, šele nato pa dobijo vinarji povabilo na ta sejem. To čast so si letos prislužili kar trije Slovenci: vinska klet Movia Aleša Kristančiča, vinarstvo Marjana Simčiča in vinska klet Ferdinand Matjaža Čertrtiča.