Na ESČP lani vloženih 978 pritožb proti Sloveniji, največ na prebivalca

Sodišče (ESČP) je lani izreklo 1014 sodb, od tega je v 892 ugotovilo vsaj eno kršitev evropske konvencije o človekovih pravicah. Največ sodb z najmanj eno kršitvijo konvencije je sodišče izreklo proti Rusiji (216), sledijo ji Ukrajina (123), Turčija (72), Romunija (58) in Madžarska (48).

V povezavi s Slovenijo je sodišče izreklo dve sodbi. V obeh je ugotovilo najmanj eno kršitev konvencije. Šlo je za kršitve pravice do poštenega sojenja. Še 203 primere proti Sloveniji pa je sodišče zavrnilo oziroma razglasilo kot nedopustne.

ESČP je lani prejel 34.650 novih pritožb, kar je za 24 odstotkov manj kot leta 2022, ko jih je bilo okoli 45.500. Največ novih pritožb je bilo vloženih proti Turčiji (8341), sledijo še Romunija (2821), Ukrajina (2531) in Madžarska (2469).

Proti Sloveniji je bilo medtem lani vloženih 978 novih pritožb, leto pred tem pa 287. To pomeni, da je bilo glede na število prebivalcev lani proti Sloveniji vloženih 4,62 novih pritožb na 10.000 prebivalcev, kar je bistveno več od evropskega povprečja, ki znaša 0,41 tožbe na 10.000 prebivalcev.

Na državnem odvetništvu ob tem pojasnjujejo, da vse pritožbe, ki so dodeljene sodni formaciji, niso nujno tudi vročene državi v odgovor, saj jih ESČP lahko izreče za nedopustne brez vročanja v odgovor toženi državi pogodbenici. Lani je bilo tako Sloveniji v odgovor vročenih le deset pritožb, le o dveh pritožbah pa je bilo odločeno s sodbo.

Število vseh pritožb, ki jih obravnava ESČP, se je sicer lani znižalo za osem odstotkov, in sicer s 74.650 v letu 2022 na 68.450. Približno 75 odstotkov vseh odprtih primerov zadeva samo pet držav. Te so Turčija s 23.400, Rusija z 12.450, Ukrajina z 8750, Romunija z 4150 in Italija z 2750 odprtimi primeri. Slovenija je umeščena med 37 držav pogodbenic, na katere skupno odpade 12 odstotkov pritožb.

Nerešenih pritožb proti Sloveniji je še 910, kar je bistveno več kot leta 2022, ko jih je bilo 137. Kot ob tem pojasnjujejo na državnem odvetništvu, se podatek nanaša na vse pritožbe, ki so določenega dne v obravnavi oziroma odločanju, in torej vključuje tako nerešene pritožbe iz preteklih let kot novo dodeljene pritožbe, ki še niso rešene.