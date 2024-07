Kako Orbanovi Domoljubi spreminjajo evropski politični zemljevid?

Kar je vodilna trojica madžarskih, avstrijskih in čeških suverenistov pred slabima dvema tednoma velikopotezno napovedala na Dunaju, je včeraj tudi uradno zaživelo v Bruslju.

"Oblikujemo politično skupino, ki bo po moji oceni kot raketni pogon in bo kmalu postala največja politična družina v Evropi," je takrat razglasil madžarski predsednik vlade Viktor Orban. "Od tega trenutka, začenši z današnjim impulzom in s tem štartnim strelom, so vse politične sile, ki se želijo pridružiti našim pozitivnim političnim reformam, zelo dobrodošle," je dodal predsednik avstrijskih Svobodnjakov Herbert Kickl.

Zdaj je sedem ključnih nacionalistov na noge postavilo politično družino Domoljubi za Evropo. V njej je najštevilčnejša stranka Marine Le Pen. Sledi Fidesz Viktorja Orbana. Iz skupine liberalcev se je pridružila tudi ANO nekdanjega češkega premierja Andreja Babiša. Skupaj 13 strank iz 12 članic EU.

"Oblikujemo politično skupino, ki bo po moji oceni kot raketni pogon in bo kmalu postala največja politična družina v Evropi," je napovedal madžarski predsednik vlade Viktor Orban. "Od tega trenutka, začenši z današnjim impulzom in s tem štartnim strelom, so vse politične sile, ki se želijo pridružiti našim pozitivnim političnim reformam, zelo dobrodošle," je dodal predsednik avstrijskih Svobodnjakov Herbert Kickl.

"Njihovo jedro je bivša skupina ID, Identiteta in demokracija, ki je že v zadnjem mandatu združevala skrajno desne stranke. So za najtršo politiko na področju migracij. Včeraj ob ustanovitvi so jasno povedali, da nasprotujejo Evropi, Bruslju, ki dominira nad državami članicami," razlaga dopisnik za POP TV in Delo iz Bruslja Peter Žerjavič.

Hkrati je to tudi skupina, ki ima daleč največ posluha za ruske interese v Evropi in so izrazito kritični do vojaške podpore Ukrajini. Z združitvijo so v Bruslju postali tretja največja politična sila s 84 poslanci, a njihov vpliv morda ne bo takšen, kot si je predstavljal idejni oče projekta Orban, ki je dejal: "In potem bo naša meja samo še nebo."

"To pomeni, da bodo v vsakem primeru bolj navzoči. Več jih bo slišati. Ampak na realno politiko v EU to po mojem mnenju ne bo imelo velikega vpliva. Več znamenj je že, da bo vzpostavljen oziroma da se bo nadaljeval tako imenovani sanitarni kordon. Druge stranke, proevropske stranke, se bodo nekako ogradile od njih," je prepričan Žerjavič.

Kljub političnemu koketiranju Janeza Janše s suverenisti se SDS ni pridružila Domoljubom za Evropo. "Ostajamo trden del evropske ljudske stranke," pravi nova podpredsednica največje družine Evropske ljudske stranke Romana Tomc.