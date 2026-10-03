Slovenija
Živo kolo zavrteli tudi navijači
Za nami je drugi dan kolesarskega praznika, ki Slovenijo uvršča na svetovni zemljevid. Navijaške zastavice, raglje in troblje so bile obvezna oprema še preden so kolesarji in kolesarke pripeljali v cilj. Dirke si je in si bo v živo, po ocenah organizatorjev, ogledalo približno 300 tisoč obiskovalcev, med njimi so tudi številni tujci. In medtem, ko je dopoldan na cilju v Šenčurju temperatura šele počasi naraščala, pa je bilo le nekaj kilometrov stran približno 100 domačinov že dodobra ogretih za nekoliko drugačno kolesarjenje. Čelada in kolo v Bitnjah tokrat nista bili obvezna oprema, temveč le dobra volja in ritmična usklajenost.
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