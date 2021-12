Na Facebooku znova lažni profil kranjskega župana

Na Mestni občini Kranj opozarjajo, da se na družbenih omrežjih znova pojavlja zloraba profila župana Matjaža Rakovca. Neznana oseba je na Facebooku ustvarila lažni profil z njegovimi podatki in nagovarjala ljudi z neresničnimi trditvami, med drugim tudi s to, da Mestna občina Kranj v obliki razvojnega programa ponuja ugodna posojila.

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je bil že maja letos žrtev zlorabe na družbenem omrežju Facebook. Za zdaj še neznana oseba je ustvarila lažni profil z njegovimi podatki in nagovarjala ljudi z neresničnimi trditvami. Ker gre za kaznivo dejanje, je Rakovec že tedaj podal prijavo na Policijo. Danes so z Mestne občine Kranj sporočili, da se je zloraba spet ponovila. Po besedah kriminalistov je ustvarjanje lažnih profilov ali kraja podatkov za zlonamerno komunikacijo dandanes zelo pogosta zloraba. V primeru župana Rakovca je nekdo zlorabil njegov profil in ustvaril lažnega, na katerem se predstavlja z njegovo fotografijo in prekopiranimi objavami. S tem želi ustvariti vtis avtentičnosti, nato pa v zasebnih sporočilih ljudem sporoča neresnične informacije, in sicer da MOK v obliki razvojnega programa ponuja ugodna posojila. Pozoren posameznik sicer lahko hitro ugotovi določene nepravilnosti in neskladnosti s siceršnjim uradnim profilom na Facebooku tako glede dejanskega poklica župana kot povezave do profila in uporabe slovenskega jezika.

icon-expand Levo je pravi profil, desno lažni. FOTO: Mestna občina Kranj

"Poudarjamo, da gre za zlonamerno in neresnično komunikacijo. Ker gre za kaznivo dejanje, je župan podal prijavo na Policijo, v prihodnje pa bomo župan in prav tako MOK varnosti na spletišču namenjali še več pozornosti kot sicer in tudi primerno ukrepali v primeru morebitnih zlorab," so napovedali na občini.

icon-expand Pri takšnem nagovarjanju gre za prevaro. FOTO: Mestna občina Kranj