Na FDV uvedli nevtralna stranišča

In kako so na FDV sprejeli takšno odločitev? "Najprej smo opravili interno razpravo na to temo," pove dekanja Monika Kalin Golob . "Na podlagi tega smo se na zadnjem senatu odločili, da bomo eno stranišče v tej avli spremenili v spolno nevtralno stranišče, tako da smo odstranili oznake za moški oziroma ženski spol."

Sledov štirih pisoarjev, ki so do decembra delovali na takrat še moškem stranišču, delavci še niso odstranili. A že vse od novega leta so na tem istem stranišču dobrodošle tudi ženske. Pa tudi druge raznospolne osebe.

Pa tudi tisti, ki se ne želijo spolno identificirati. Med mladimi do 30. leta naj bi bilo takih vse več, opažajo na Fakulteti za družbene vede. In če del študentov novost pozdravlja, se nekateri v skupnem stranišču počutijo neprijetno.

Študentska pobuda je nastala predvsem po vzoru drugih evropskih držav in nekaterih domačih institucij. Po eno nevtralno stranišče že imajo na Fakulteti za socialno delo, pa tudi pedagoški in filozofski fakulteti."Vsa druga stranišča so bodisi moška, bodisi ženska, bodisi s pisoarji bodisi brez njih. Tako nikomur nismo želeli kratiti intimnega prostora ter ga siliti v kakšne druge prakse," pojasnjuje dekanja.

A je odstranitev pisoarjev, predvsem pa uvedba skupnega stranišča, med študenti dvignila - ne malo prahu. "Posebej zmotilo me ni, se mi pa zdi nesmiselno, da se je to zgodilo. Ravno to, da so odstranili pisoarje, se mi zdi še bolj nesmiselno, zaradi tega, ker bo še več nesnage na straniščih. Ker ženske se moramo vedno usesti, moški pa ne," je povedala ena od študentk, druga pa dodaja, da se ji zdi bolj normalno, da imajo fantje in dekleta ločena stranišča.

"Nimam še izkušnje z nevtralnim straniščem. Mislim, da je dobro, čeprav v resnici ne vem. Vem samo, da je stranišče tam izginilo in sem zdaj namenjen na drugo,"pravi eden od študentov. Spet drugim se to zdi čist v redu in jih ne moti.