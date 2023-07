Včasih se je težko odločiti, na katero zabavo bi šli. To je velika težava še posebej poleti, ko se veliko glasbenih in drugih dogodkov odvija ob istem času. In če vas to spravlja ob pamet, je za vas prava izbira festival Plavajoči grad. Na 17 odrih se v štirih dneh zvrsti kar 220 koncertov. Si predstavljate glasbeno izbiro?