Na filmskem festivalu v Hrastniku, ki gosti Luko Mesca, grožnje z bombo

Z ljubljanske policijske uprave so za 24ur.com potrdili, da so v jutranjih urah na Policijski postaji Hrastnik prejeli pisemsko pošiljko, ki je vsebovala grožnjo, da je na določeni lokaciji v mestu podtaknjeno eksplozivno sredstvo. Grožnje niso bile naslovljene na nobeno konkretno osebo. Policisti so kraj pregledali, tudi s pomočjo službenih psov za iskanje eksploziva. Nevarnih predmetov niso našli, a je danes tam povečana prisotnost policistov.

Policisti sicer še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Podobno obvestilo je sicer tamkajšnja policijska postaja prejela že pred dvema dnevoma. Tudi takrat nevarnih predmetov niso našli.

V torek pa so bili policisti obveščeni o požaru na vozilu v Hrastniku. Gasilci so požar pogasili, policisti pa opravili ogled kraja dogodka. Ugotovili so, da je neznani storilec zanetil ogenj na dveh zapuščenih vozilih. Požar se je nato razširil še na tretje vozilo, ki je bilo parkirano v bližini. Po doslej znanih podatkih požar ni povezan s prejetimi pisnimi grožnjami. Kljub temu preiskava še vedno poteka v vse smeri, Policija namreč še odkriva, ali med dogodki obstajajo kakšne povezave.